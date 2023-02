Flamengo divulga a lista para o Mundial de Clubes e promessas ficam fora

(via Agência Estado)

Com a opção de apostar nos medalhões e também em atletas com mais rodagem no elenco, o técnico Vítor Pereira definiu a lista de jogadores inscritos para o Mundial de Clubes, divulgada neste domingo, pelo Flamengo. Dos atletas revelados pela base, apenas o atacante Matheus França figura na relação. Cleiton, Igor Jesus, Mateusão, Petterson, Werton e Wesley acabaram ficando fora.

Outro que também está fora é Victor Hugo. O meia, que ganhou espaço no ano passado com o técnico Dorival Júnior, vem se recuperando de lesão e foi uma baixa sentida entre os inscritos.

Assim, para a estreia no torneio nesta terça, contra o Al-Hilal, o treinador português vai ter à disposição seus atletas mais experientes. O zagueiro Rodrigo Caio, que no ano passado teve mais uma temporada marcada por contusões, é uma das surpresas da lista. Já o atacante Bruno Henrique, que também está em fase de transição física, é outra ausência de impacto.

O Flamengo viajou para o Marrocos com 31 atletas em sua delegação, mesmo com a limitação de poder inscrever apenas 23 nomes para a disputa do torneio internacional.

Para a partida da semifinal, a principal dúvida está no setor de meio-campo. Em função das críticas pela derrota para o Palmeiras por 4 a 3, pela Supercopa do Brasil, o treinador estuda a possibilidade de armar uma equipe com mais poder de marcação.

Neste caso, Erick Pulgar pode ocupar a função de Gerson. Já em relação à criação, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel Barbosa estão garantidos para a estreia na competição.

Confira a lista do Flamengo para o Mundial de Clubes:

Goleiros: Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza;

Laterais: Varela, Matheuzinho, Ayrton Lucas e Filipe Luís;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e David Luiz;

Volantes: Erick Pulgar, Vidal, Gerson e Thiago Maia;

Meias: Everton Ribeiro e Arrascaeta;

Atacantes: Gabriel Barbosa, Pedro, Everton Cebolinha, Marinho e Matheus França.