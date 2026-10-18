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Flamengo desbloqueia defesa do Bahia no 2º tempo, vence bem em Salvador e segue líder

Escrito por (via Agência Estado)
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Depois de 45 minutos esbarrando no goleiro Ronaldo, o Flamengo conseguiu desbloquear a defesa do Bahia para triunfar bem na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois de um duelo particular no primeiro tempo, viu a porteira abrir na segunda etapa e contou com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá manter a liderança isolada do Brasileirão com uma vitória de 3 a 0, neste domingo, pela 34ª rodada.

Diferente do jogo na Argentina contra o Estudiantes, onde praticamente não finalizou a gol, em Salvador foi praticamente um bombardeio. Depois de um primeiro tempo esbarrando no goleiro Ronaldo, conseguiu abrir o marcador de pênalti, com Jorginho e depois viu o placar ser ampliado com naturalidade com Plata e Lucas Paquetá.

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Com os três pontos, o Flamengo vai a 67 pontos, mantendo a distância de um ponto para o vice-líder Palmeiras. O confronto direto entre os dois acontece na 36ª rodada. Já o Bahia saiu do G-5, caindo para o sétimo lugar, estacionado com 49 pontos.

O Flamengo agora vira a chave para sua decisão no meio de semana contra o Estudiantes-ARG, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores. Na ida, segurou o empate sem gols na Argentina e precisa de uma vitória simples na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, para ir à mais uma final da competição continental. Pelo Brasileiro, atua somente na próxima segunda-feira, em duelo contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 20h, no encerramento da 32ª rodada. O Bahia atua no sábado, às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Pressionado pela vitória do Palmeiras, o Flamengo iniciou a partida com sua tradicional marcação pressão. Não deixando o Bahia trabalhar a bola, foi empilhando chances e parando no goleiro Ronaldo, numa disputa praticamente que particular com Carrascal. Susto somente quando Rossi errou o passe na saída de bola e Pulgar evitou o contra-ataque com falta.

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Com o passar do tempo, o time carioca manteve-se no campo de ataque, tomando a iniciativa e seguindo sem aproveitar. Pedro, livre na área, cabeceou nas mãos de Ronaldo. O goleiro baiano estava inspirado e ainda defendeu o chute colocado de Jorginho e mais um à queima roupa de Carrascal. Apesar do bom volume, a efetividade do time de Leonardo Jardim passou longe nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo voltou com a mesma intensidade imposta pelo Flamengo e Ronaldo sendo o empecilho, intervindo com grandes defesas. Quando ia ficar novamente cara a cara com Carrascal, Marco Antônio derrubou o atacante na área. Na cobrança de pênalti, enfim venceu o goleiro, com Jorginho deslocando com estilo e abrindo o placar aos 18 minutos. Na sequência, Ronaldo evitou que Plata ampliasse em chute da entrada da área.

O gol fez o Bahia forçar o Bahia sair para o jogo. Desorganizado, subiu as linhas e numa saída errada, viu o Flamengo ser fatal. Plata roubou a bola no meio de campo, correu para a área e completou de cabeça o cruzamento Samuel Lino, aos 27. Após isso, foi natural a construção da vitória, com um golaço de Lucas Paquetá, fazendo o terceiro aos 32. Com três no placar e a vitória encaminhada, o Flamengo apenas administrou o relógio até o apito final.

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FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 3 FLAMENGO

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Caio Acevedo), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Cristian Oliveira (Ademir), Alejo Véliz e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

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FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar (De la Cruz), Jorginho e Carrascal (Lucas Paquetá); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Joaquín Freitas). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Jorginho, aos 18, Plata, aos 27, Lucas Paquetá, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

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CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas, Cristian Oliveira, Román Gómez, Marco Moreno, Léo Pereira e Erick Pulgar.

RENDA - R$ 2.764.829,00.

PÚBLICO - 47.465 torcedores.

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LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

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