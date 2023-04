Flamengo derrota Fluminense e abre boa vantagem na decisão do Carioca

(via Agência Estado)

O Flamengo derrotou o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Maracanã, na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Com isso, o time do técnico Vítor Pereira abre boa vantagem para o segundo duelo na próxima semana. Ayrton Lucas e Pedro marcaram os gols na segunda etapa.

Caso o Fluminense vença o jogo de volta, domingo, às 18 horas, no Maracanã, por dois gols de diferença, o título será disputado nos pênaltis.

Com Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa no banco e sem Arrascaeta (machucado), o Flamengo começou pressionando a saída de bola do Fluminense, mas aos poucos o bom toque de bola do time do técnico Fernando Diniz passou a tomar conta do jogo. A pressão passou a ser tricolor.

Aos dez minutos, Gerson errou passe, Arias roubou a bola e bateu forte para boa defesa de Santos. No rebote, o atacante colombiano chutou para fora.

O lance desestabilizou o Flamengo e o Fluminense passou a atuar inteiro no campo de ataque. Cano surgiu duas vezes na cada de Santos, mas estava impedido.

O Flamengo só conseguiu respirar um pouco aos 18 minutos, com um chute de longa distância de David Luiz, que o goleiro Fábio espalmou para escanteio.

Na segunda metade do primeiro tempo, mesmo sem um meio de campo talentoso, o Flamengo equilibrou as ações e Pedro teve chance de empatar, mas parou nas mãos de Fábio, aos 29 minutos.

Daí até o final, os times se revezaram no ataque, mas sem conseguir criar grandes chances. O Flamengo só foi acertar um contra-ataque no último lance da etapa inicial, mas Aleksander travou a finalização de Matheus França.

O Fluminense começou em cima do Flamengo e Cano pressionou a saída de bola de Santos. Mas o time rubro-negro não se intimidou e após uma troca de bola rápida, com direito a belo toque de Pedro e assistência de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas bateu de chapa para abrir o placar, aos cinco minutos.

Em desvantagem, o Fluminense partiu para o ataque, mas falhou nas finalizações de Cano e Arias. O técnico Vítor Pereira, então, apostou na força de seu experiente banco de reservas e colocou de uma vez, aos 19 minutos, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Vidal e Filipe Luís.

Com bom toque de bola, o Flamengo surpreendeu mais uma vez pela esquerda com Ayrton Lucas. O lateral foi até a linha de fundo e cruzou para o aproveitamento de Pedro, aos 22 minutos: 2 a 0.

O jogo, que estava morno, pegou fogo, afinal não há Fla-Flu sem confusão ainda mais em uma decisão. Samuel Xavier foi expulso, após falta em Ayrton Lucas. Todo mundo do time tricolor reclamou da atitude do árbitro, inclusive o técnico Fernando Diniz, outro a receber o cartão vermelho.

Após quase dez minutos de paralisação, o jogo recomeçou com o Flamengo na busca do terceiro gol para aniquilar com a disputa, enquanto o Fluminense foi valente na tentativa de diminuir o prejuízo. Os dois times tiveram chances de marcar, mas o placar não foi alterado.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 FLUMINENSE

FLAMENGO - Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Filipe Luís); Varela, Thiago Maia (Vidal), Gerson (Matheus Gonçalves), Matheus França (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Pedro e Everton (Gabriel Barbosa). Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, David Braz (Lima), Nino e Alexsander; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso (Guga); Arias, Cano e Keno (Gabriel Pirani/Vítor Mendes). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Ayrton Lucas aos cinco e Pedro aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Ganso, Thiago Maia, Pedro Rangel (banco), Léo Pereira, André e Ayrton Lucas.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 60.254 pagantes (65.234 presentes).

LOCAL - Maracanã.