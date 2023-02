Flamengo chega ao Marrocos para o Mundial após festa da torcida no embarque

(via Agência Estado)

A delegação do Flamengo já está em solo marroquino. O time carioca desembarcou na cidade de Casablanca no início da manhã desta sexta-feira, pelo horário de Brasília, para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe brasileira fará sua estreia direto na semifinal, na terça-feira.

Após o desembarque, o grupo se dirigiu diretamente ao hotel, onde ficará hospedado pelos próximos dias. O time treinará ainda sexta, nas dependências do próprio hotel, localizado na cidade de Rabat. Inicialmente, estava prevista atividade no estádio Prince Moulay El Hassan. A primeira atividade no Marrocos será fechada para a imprensa.

Se a chegada do time foi discreta no país africano, o mesmo não se pode dizer da partida. A torcida prestigiou o embarque da delegação, no Rio de Janeiro, com o chamado "AeroFla". Parte dos fãs rubro-negros acompanhou o ônibus que levou a equipe do CT George Helal ao aeroporto de Galeão, no início da noite de quinta.

Antes do embarque, o grupo do Flamengo treinou sob o comando do técnico Vítor Pereira, que orientou trabalho tático. Foram a campo apenas os jogadores que ficaram em campo ao longo dos 90 minutos contra o Boavista, no dia anterior, em rodada do Campeonato Carioca. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo.

No Marrocos, em busca do título mundial, o Flamengo iniciará sua campanha na terça-feira na partida contra o vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal, que vão se enfrentar no sábado, às 11h30. A outra semifinal terá o Real Madrid, favorito ao troféu. Os espanhóis vão estrear na quarta-feira.

O Mundial começou na quarta-feira, com a vitória do Al Ahly sobre o Auckland City por 3 a 0. O time egípcio vai enfrentar o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no sábado. O vencedor deste confronto será o adversário de estreia do Real Madrid.

Confira o calendário dos jogos do Mundial de Clubes:

SÁBADO (04/02)

Seattle Sounders (EUA) x Al Ahly - 14h30 - Jogo 2

Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) - 11h30 - Jogo 3

TERÇA-FEIRA (07/02)

Flamengo x Vencedor do Jogo 3 - 16h

QUARTA-FEIRA (08/02)

Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 - 16h

SÁBADO (11/02)

Disputa do terceiro lugar - 12h30

Final - 16h