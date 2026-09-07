Flamengo chega a 66% de chance de título após desbancar o Palmeiras da liderança do Brasileirão

A 26ª rodada do Brasileirão ficou marcada pela coroação de um novo líder. Após 19 jogos, o Flamengo desbancou o Palmeiras e agora ocupa a primeira posição do torneio nacional. O conjunto rubro-negro soma 54 pontos, enquanto o time alviverde aparece com 53.

Apesar da distância para os dois primeiros colocados, outros quatro clubes pleiteiam o topo do Brasileirão e anseiam por tropeços de Flamengo e Palmeiras para embolar a disputa. Athletico-PR (45 pontos), Fluminense (45), Bahia (43) e Cruzeiro (42) estão de olho.

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De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo chegou a 66,2% de chances de título do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, tem 27,2%.

Chances de título do Brasileirão Flamengo - 66,2%

Palmeiras - 27,2%

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Athletico-PR - 3,1%

Fluminense - 1,8%

Cruzeiro - 0,94%

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Bahia - 0,69%

De acordo com os dados da UFMG, a equipe que fizer mais do que 73 pontos tem chances mínimas de perder o título. Quem somar 74 pontos tem 93,7% de chances de conquistas o campeonato.