Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Flamengo chega a 66% de chance de título após desbancar o Palmeiras da liderança do Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A 26ª rodada do Brasileirão ficou marcada pela coroação de um novo líder. Após 19 jogos, o Flamengo desbancou o Palmeiras e agora ocupa a primeira posição do torneio nacional. O conjunto rubro-negro soma 54 pontos, enquanto o time alviverde aparece com 53.

Apesar da distância para os dois primeiros colocados, outros quatro clubes pleiteiam o topo do Brasileirão e anseiam por tropeços de Flamengo e Palmeiras para embolar a disputa. Athletico-PR (45 pontos), Fluminense (45), Bahia (43) e Cruzeiro (42) estão de olho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo chegou a 66,2% de chances de título do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, tem 27,2%.

Chances de título do Brasileirão Flamengo - 66,2%

Palmeiras - 27,2%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Athletico-PR - 3,1%

Fluminense - 1,8%

Cruzeiro - 0,94%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bahia - 0,69%

De acordo com os dados da UFMG, a equipe que fizer mais do que 73 pontos tem chances mínimas de perder o título. Quem somar 74 pontos tem 93,7% de chances de conquistas o campeonato.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Flamengo Futebol Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV