Flamengo chega à 5ª semifinal de Libertadores em oito anos e conta com retrospecto favorável

O Flamengo manteve vivo o sonho do pentacampeonato da Libertadores ao se garantir mais uma vez na semifinal da competição eliminando o Independiente Dell Valle na noite desta quinta-feira, com o empate de 1 a 1 no Maracanã (venceu o duelo de ida por 2 a 0 fora de casa). O clube conta agora com seu retrospecto altamente positivo em tempos recentes para buscar mais uma decisão no principal torneio da América do Sul.

Esta é a quinta vez que a agremiação rubro-negra alcança esta fase eliminatória nos últimos oito anos e ostenta um aproveitamento de 100% neste recorte. Antes, os flamenguistas também chegaram nas semifinais nas edições de 2019, 2020, 2021 e ainda 2025. O seu adversário na luta para buscar mais uma disputa de título será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Corinthians nas quartas de final.

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Antes de emendar essa sequência, que teve início a partir da chegada do treinador português Jorge Jesus, em 2019, o Flamengo figurou nas semifinais da Libertadores em três oportunidades nos anos de 1980, numa época em que o formato era diferente e a semifinal era composta por dois grupos com três clubes. A primeira vez foi em 1981. No ano seguinte, o time avançou direto para o triangular final por ser o detentor do título, mas não se classificou para a decisão.

Dois anos depois, já sem Zico na equipe, o rubro-negro novamente participou desta fase, mas deu adeus à competição. O Grêmio, que também estava na chave equivalente às semifinais, foi o representante brasileiro na final de 1984 da Libertadores.

Um dos favoritos ao título da Libertadores deste ano, o Flamengo carimbou a sua vaga para a semifinal em um jogo que ganhou contornos dramáticos. Diante de sua torcida, a equipe carioca entrou em campo com uma grande vantagem. Como venceu a partida de ida por 2 a 0, o conjunto liderado pelo técnico Leonardo Jardim poderia avançar no torneio até com derrota por um gol de diferença.

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No entanto, com uma atuação muito abaixo do esperado, os anfitriões foram surpreendidos ao levar um gol ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o experiente meio-campista Jorginho foi expulso e aumentou o drama da torcida, que lotou o estádio.

O Independiente dell Valle chegou a fazer 2 a 0 (o que levaria a decisão para os pênaltis), mas o lance foi invalidado por impedimento. No fim do jogo, em uma falha do goleiro Quintana, Arrascaeta demonstrou oportunismo, decretou o empate em bela cabeçada e pôs fim ao enredo de tensão que tomou conta do confronto.