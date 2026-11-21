O Flamengo buscou o empate por 1 a 1 com o Palmeiras no Nubank Parque, neste sábado, e pôde celebrar com antecedência o título brasileiro. O gol de Samuel Lino, marcado na segunda etapa, definiu o resultado que garantiu a taça na 36ª rodada ao time carioca, premiado pela consistência, sobretudo no segundo turno, quando ultrapassou a equipe paulista na tabela.

O título foi conquistado de forma antecipada porque restam seis pontos em disputa para os dois times e o Flamengo, com 80 pontos, seis de vantagem em relação ao Palmeiras, não pode mais ser alcançado pelo vice-líder.

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Foi a nona vez que o Flamengo conquistou o título mais importante do futebol nacional, embora haja quem também defenda se tratar do décimo. A discussão tem a ver com o campeonato nacional de 1987 e, apesar de resoluções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Supremo Tribunal Federal (STF), o assunto até hoje causa divergência entre os torcedores.

O Flamengo trata o título de 2025 como o decacampeonato. Já pela decisão da Justiça que reconhece o Sport como campeão exclusivo de 1987, a soma oficial tem um título a menos. As outras taças foram conquistadas em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.

O Palmeiras, cujo técnico Abel Ferreira já havia jogado a toalha na rodada anterior, direciona seu foco às finais da Libertadores e da Copa do Brasil, previstas para os dois próximos finais de semana. Na próxima terça-feira, tem contra a Chapecoense, provavelmente com um time todo reserva, o último compromisso antes de viajar a Montevidéu, no Uruguai, para a decisão continental, marcada para o dia 28.

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O Flamengo não ergueu o troféu neste sábado na casa do Palmeiras porque não o recebeu. O plano da CBF é entregar a taça no primeiro jogo do campeão como mandante. Portanto, diante da Chapecoense, na última rodada do campeonato, dia 2 de dezembro.

O Flamengo embalou e mostrou consistência no torneio que premia a regularidade. Se deu vexame na Copa do Brasil e na Libertadores, competições nas quais foi eliminado por Vitória e Estudiantes, o time treinado por Leonardo Jardim mostrou ser o time mais regular do Brasileirão, sobretudo no segundo turno.

Os cariocas assumiram a liderança na 26ª rodada para não mais perdê-la. A atual sequência positiva que resultou no terceiro bicampeonato brasileiro consecutivo do clube contempla 13 jogos de invencibilidade.

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A vantagem de seis pontos que deixou o Flamengo com uma mão na taça foi aberta na última rodada, com a vitória sobre o Athletico-PR e o tropeço do Palmeiras, que levou a virada do Cruzeiro no Mineirão.

O terceiro vice consecutivo do Palmeiras no Brasileirão é resultado da vertiginosa queda de rendimento da equipe no segundo turno. O time paulista soma 30 pontos na segunda parte da competição, muito abaixo dos 44 pontos conquistados no primeiro turno.

A diferença de 14 pontos é a maior registrada entre os dois turnos em uma mesma edição do Brasileirão desde que o clube é treinado por Abel Ferreira.

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EMPATE EM JOGO DE BOM NÍVEL TÉCNICO NO NUBANK PARQUE

Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo compatível com os recursos técnicos que têm em seus elencos para reforçar que não é à toa que têm dominado o futebol brasileiro nos últimos anos.

O primeiro tempo, sobretudo, foi de alto nível técnico e algumas falhas individuais que permitiram espaços para ambos jogarem. Foram muitas as chances de gol dos dois times, principalmente do Flamengo, que fez Carlos Miguel trabalhar três vezes.

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Os anfitriões, porém, foram mais eficientes na etapa inicial. Jhon Arias só teve uma chance e não a desperdiçou. O meia-atacante colombiano foi acionado por Giay, em cruzamento perfeito, e acertou bonito cabeceio no canto direito de Rossi para abrir o placar aos 11 minutos.

Gustavo Gómez acertou o travessão e Flaco López exigiu importante defesa de Rossi nos minutos seguintes.

O Flamengo cresceu na segunda parte do primeiro tempo, quando chegou com facilidade ao gol defendido por Carlos Miguel. O gigante goleiro palmeirense defendeu cabeceio de Samuel Lino e finalização de Arrascaeta. Quando ele nada pôde fazer, a trave o salvou na conclusão de Lucas Paquetá.

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Na etapa final, a boa apresentação dos dois foi mantida. O Palmeiras jogou solto, aparentemente despreocupado, e cresceu de produção quando Maurício e Sosa foram acionados. Ambos deram trabalho para a defesa rubro-negra.

Escalado entre os titulares, Vitor Roque brigou muito, mas foi só o que fez. Tecnicamente, não viveu tarde inspirada. É muito provável que seja reserva na final da Libertadores.

O Flamengo seguiu produzindo muito ofensivamente, desta vez com Carrascal no lugar de Plata, e deu sinais de que o empate era questão de tempo.

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Era mesmo. Samuel Lino, o melhor em campo pelos visitantes, recebeu de Bruno Henrique em tabela rápida, entrou na área e venceu Carlos Miguel com um chute rasteiro. Foi o gol do título, celebrado com provocação à torcida palmeirense, que cantou alto depois do apito final para tentar abafar a festa rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 FLAMENGO

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PALMEIRAS: Carlos Miguel; Gómez, Fuchs e Benedetti; Giay, Marlon Freitas (Luis Pacheco), Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Arthur; Arias, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López (Maurício). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo (Vitão), Léo Ortiz, Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl), Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Ayrton Lucas), Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS: Arias, aos 11 do 1ºT. Samuel Lino, aos 30 do 2ºT.

ÁRBITRO: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS: Andreas Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Arthur, Lucas Evangelista.

PÚBLICO: 38.631 torcedores.

RENDA: R$ 4.446.565,71.

LOCAL: Nubank Parque.