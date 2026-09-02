Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Flamengo bate Mirassol em jogo atrasado e cola no líder Palmeiras

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Flamengo segue na caça ao líder Palmeiras e viu a distância cair para um ponto nesta quarta-feira. Em duelo atrasado ainda da quarta rodada, a equipe carioca foi novamente dominante no Maracanã e superou sem sustos o Mirassol, pelo placar de 2 a 0, e agora está a apenas um ponto do rival paulista. Carrascal e Lucas Paquetá foram os autores dos gols, ambos no primeiro tempo.

Com 25 jogos, assim como o Palmeiras, o Flamengo soma 51 pontos, enquanto o time paulista soma 52. O confronto direto entre eles só irá acontecer na reta final do campeonato, pela 36ª rodada. O Mirassol, após grande campanha na temporada passada, segue na luta contra o rebaixamento, sendo o primeiro time fora da zona vermelha, em 16º lugar, com 25 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quite com a tabela, o Flamengo volta a atuar no domingo, às 16h, quando visita o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém (PA). Mais cedo, às 11h, o Mirassol vai até a capital paranaense, onde encara o Coritiba, no estádio Couto Pereira.

Como de praxe, o Flamengo foi dominante nos primeiros minutos. Com passes envolventes e presença ofensiva, foi ditando o ritmo. O Mirassol ensaiou um contra-ataque com Carlos Eduardo, mas provou do próprio veneno. Pulgar recuperou e acionou Samuel Lino com um lindo lançamento. O atacante avançou e tocou para Pedro, que serviu de primeira Carrascal para abrir o placar, com 13 minutos.

O gol manteve o time carioca protagonista em campo e continuou sem baixar a guarda, criando chances atrás de chances. Varela teve a chance de ampliar, mas finalizou sem força, ficando fácil para Walter. O Mirassol, com exceção de raras escapadas, era refém do jogo transitivo dos donos casa, que marcaram o segundo gol na reta final. Desta vez Carrascal foi garçom e cruzou para Paquetá cabecear para o fundo das redes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A etapa complementar voltou morna. O Flamengo caiu de ritmo e tecnicamente já não era tão dominante, mas sempre que tinha momentos de lucidez em campo, resultava em perigo ao gol adversário. Arrascaeta saiu cara a cara, mas Alex Muralha cresceu e defendeu. O Mirassol chegou a equilibrar na posse da bola, buscou explorar o jogo aéreo, porém sem incomodar de fato o goleiro Rossi.

Com o passar do tempo, o Flamengo foi se contentando com o resultado e já não forçava mais as jogadas e tampouco imprimia um ritmo intenso. A postura deu margem para o Mirassol enfim tentar algo. Fernandinho e Denilson assustaram em chutes da entrada da área. Os lances ligaram um sinal de alerta no time carioca, que retomou a superioridade na posse da bola e administrou o placar até o apito final.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLAMENGO 2 X 0 MIRASSOL

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Evertton Araújo) (Arrascaeta), Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Saúl), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Everton). Técnico: Leonardo Jardim.

MIRASSOL - Walter (Alex Muralha); Igor Formiga (Elias), Gabriel Knesowitsch, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Gustavo Cazonatti (Chico Kim), Denilson e Carlos Eduardo (Shaylon); Fernandinho e André Luís (Bruno Santos). Técnico: Rafael Guanaes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Carrascal, aos 13, Paquetá, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - João Victor e Denilson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 3.882.407,50.

PÚBLICO - 60.155 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Flamengo Futebol Mirassol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV