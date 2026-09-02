Flamengo bate Mirassol em jogo atrasado e cola no líder Palmeiras
O Flamengo segue na caça ao líder Palmeiras e viu a distância cair para um ponto nesta quarta-feira. Em duelo atrasado ainda da quarta rodada, a equipe carioca foi novamente dominante no Maracanã e superou sem sustos o Mirassol, pelo placar de 2 a 0, e agora está a apenas um ponto do rival paulista. Carrascal e Lucas Paquetá foram os autores dos gols, ambos no primeiro tempo.
Com 25 jogos, assim como o Palmeiras, o Flamengo soma 51 pontos, enquanto o time paulista soma 52. O confronto direto entre eles só irá acontecer na reta final do campeonato, pela 36ª rodada. O Mirassol, após grande campanha na temporada passada, segue na luta contra o rebaixamento, sendo o primeiro time fora da zona vermelha, em 16º lugar, com 25 pontos.
Quite com a tabela, o Flamengo volta a atuar no domingo, às 16h, quando visita o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém (PA). Mais cedo, às 11h, o Mirassol vai até a capital paranaense, onde encara o Coritiba, no estádio Couto Pereira.
Como de praxe, o Flamengo foi dominante nos primeiros minutos. Com passes envolventes e presença ofensiva, foi ditando o ritmo. O Mirassol ensaiou um contra-ataque com Carlos Eduardo, mas provou do próprio veneno. Pulgar recuperou e acionou Samuel Lino com um lindo lançamento. O atacante avançou e tocou para Pedro, que serviu de primeira Carrascal para abrir o placar, com 13 minutos.
O gol manteve o time carioca protagonista em campo e continuou sem baixar a guarda, criando chances atrás de chances. Varela teve a chance de ampliar, mas finalizou sem força, ficando fácil para Walter. O Mirassol, com exceção de raras escapadas, era refém do jogo transitivo dos donos casa, que marcaram o segundo gol na reta final. Desta vez Carrascal foi garçom e cruzou para Paquetá cabecear para o fundo das redes.
A etapa complementar voltou morna. O Flamengo caiu de ritmo e tecnicamente já não era tão dominante, mas sempre que tinha momentos de lucidez em campo, resultava em perigo ao gol adversário. Arrascaeta saiu cara a cara, mas Alex Muralha cresceu e defendeu. O Mirassol chegou a equilibrar na posse da bola, buscou explorar o jogo aéreo, porém sem incomodar de fato o goleiro Rossi.
Com o passar do tempo, o Flamengo foi se contentando com o resultado e já não forçava mais as jogadas e tampouco imprimia um ritmo intenso. A postura deu margem para o Mirassol enfim tentar algo. Fernandinho e Denilson assustaram em chutes da entrada da área. Os lances ligaram um sinal de alerta no time carioca, que retomou a superioridade na posse da bola e administrou o placar até o apito final.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2 X 0 MIRASSOL
FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Evertton Araújo) (Arrascaeta), Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Saúl), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Everton). Técnico: Leonardo Jardim.
MIRASSOL - Walter (Alex Muralha); Igor Formiga (Elias), Gabriel Knesowitsch, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Gustavo Cazonatti (Chico Kim), Denilson e Carlos Eduardo (Shaylon); Fernandinho e André Luís (Bruno Santos). Técnico: Rafael Guanaes.
GOLS - Carrascal, aos 13, Paquetá, aos 42 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
CARTÕES AMARELOS - João Victor e Denilson.
RENDA - R$ 3.882.407,50.
PÚBLICO - 60.155 torcedores.
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).