Flamengo aproveita expulsão e vence o Coritiba com brilho de Samuel Lino no Brasileirão

No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro para seguir na briga pelo título. Neste sábado, contou com brilho de Samuel Lino e uma expulsão para vencer o Coritiba por 3 a 0. A partida, válida pela 18ª rodada, foi acompanhada por mais de 50 mil torcedores no Maracanã, no Rio.

A vitória é importante para o Flamengo recuperar a confiança na competição. O time vinha de empate por 1 a 1 com o Athletico, e dura derrota para o Palmeiras, por 3 a 0. Com 34 pontos, aparece na vice-liderança com 17 jogos, pois tem um jogo atrasado diante do Mirassol. O Palmeiras lidera com 38 e ainda joga no domingo diante da Chapecoense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Coritiba, por outro lado, volta a perder após três jogos, pois vinha de empate e duas vitórias seguidas, contra Santos, por 3 a 0, e Bahia, por 3 a 2. O time segue com 26 pontos, colado no G-5.

O Coritiba teve duas chegadas nos primeiros minutos, mas sem perigo. Foi o Flamengo que, logo em sua primeira tentativa, abriu o placar aos dez minutos. O time pressionou a saída de bola e a bola ficou com Pedro, que deu lindo passe de letra na quina esquerda da área. A bola chegou em Samuel Lino, que dominou e chutou ainda fora da área, rasteiro, para fazer 1 a 0.

Em outro lance, Ayrton Lucas arriscou de longe, com efeito, e enganou a torcida porque a bola bateu no lado de fora da rede. O Flamengo passou a empilhar finalizações, mas sem tanto perigo, com Pedro e Samuel Lino. A situação ficou ainda melhor para o time rubro-negro após Pedro Rocha ser expulso aos 31 minutos após acertar a canela de Vitão com as travas da chuteira. O árbitro deu cartão amarelo inicialmente, mas mudou após revisão no VAR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Flamengo voltou disposto a ampliar o marcador e quase fez em cabeçada de Pedro no ângulo, mas Pedro Rangel voou para salvar o Coritiba. Mas aos 14 minutos os cariocas fizeram 2 a 0. Após girar a bola da direita para a esquerda, Ayrton Lucas cruzou rasteiro e Pedro apareceu na pequena área para completar.

O Coritiba quase diminuiu com boa jogada pela direita de Breno Lopes. Ele cruzou na pequena área, Felipe Jonatan desviou de letra, mas pegou fraco. A bola ainda ficou viva, mas Gustavo não conseguiu alcançar bem para finalizar e mandou para fora.

Aos 24, o Flamengo fez o terceiro com Samuel Lino. Ele recebeu na quina esquerda da área, levou para o pé direito e chutou buscando o ângulo oposto. A bola desviou no marcador e acabou encobrindo o goleiro Pedro Rangel. Apesar de algumas tentativas dos dois lados, o Flamengo soube controlar bem o jogo para segurar o placar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora os times só voltam a jogar após a Copa do Mundo pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. A rodada está marcada para 22 de julho, mas ainda será desmembrada pela CBF. O Flamengo visitará a Chapecoense, enquanto o Coritiba jogará em casa diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 CORITIBA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Saúl), Evertton Araújo e Luiz Araújo (Joshua); Samuel Lino (Everton), Pedro (Wallace Yan) e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué (Gustavo); Pedro Rocha, Lavega (Felipe Jonatan) e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Samuel Lino, aos dez minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 14, e Samuel Lino, aos 24 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar, Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Rocha (Coritiba).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 48.644 pagantes (51.270 presentes).

RENDA - R$ 3.457.350,00.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).