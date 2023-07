Flamengo anuncia e volante Allan, ex-Atlético-MG, assina até 2027

O domingo foi de novidade no Flamengo. O clube rubro-negro anunciou a contratação do volante Allan, que assinou até dezembro de 2027. Ele é mais um reforço pedido por Jorge Sampaoli, que já recebeu da diretoria o atacante Luiz Araújo e o goleiro Rossi.

Allan custou R$ 43 milhões aos cofres do clube, que terá 100% dos direitos econômicos do atleta. A quantia será paga em três vezes, com a maior fatia a ser recebida pelo Atlético-MG no ato da compra.

Natural de Araçatuba, interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base do Mirassol e São Paulo antes de ir para o Internacional. Ainda bem jovem, foi vendido ao Liverpool e logo em seguida foi emprestado ao Seinajoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado para o Fluminense no início de 2019, se tornando um dos pilares da equipe. No ano seguinte, ele foi para o Atlético-MG, sendo titular do time que foi campeão do Brasileirão 2021, Copa do Brasil 2021 e Supercopa do Brasil 2022. Pelo clube mineiro, foram 170 jogos.

O volante desembarcou no Rio de Janeiro no último sábado e já falou como reforço do Flamengo. "Estava ansioso demais. Estou feliz. Agora é dar continuidade. Sim, já falei com o Sampaoli, então, agora é me adaptar o mais rápido possível", disse.

O Flamengo aguarda a abertura da janela de transferência, nesta segunda-feira (03), para regularizar o jogador. O próximo desafio do clube é na quarta-feira, às 21h30, diante do Athletico-PR, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.