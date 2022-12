Flamengo anuncia acerto com treinador Vítor Pereira para comandar time em 2023

(via Agência Estado)

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, a contratação do técnico Vítor Pereira para o lugar de Dorival Júnior no comando do time profissional. O contrato vai até o final de 2023. As negociações com o treinador português já estavam em andamento desde o mês de novembro. O comunicado foi feito nas redes sociais. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023."

A assinatura do contrato, porém, só vai acontecer a partir de janeiro, período em que o novo comandante já vai estar liberado do vínculo com o Corinthians. Vítor Pereira chega para o seu segundo trabalho à frente de um clube brasileiro.

Pelo time paulista, ele comandou a equipe em 64 jogos, obteve 21 vitórias, 21 empate e sofreu 17 derrotas apresentando um aproveitamento de 51,5%. O treinador, de 54 anos, não ganhou nenhum título, mas chegou à final da Copa do Brasil, quando acabou perdendo o troféu nos pênaltis para o Flamengo.

Vítor Pereira assume a equipe após um final de temporada vitorioso do clube carioca, que encerrou o ano com as conquistas da Libertadores e também da Copa do Brasil sob o comando de Dorival Júnior.

O calendário de decisões do clube se inicia no final de janeiro. No dia 28, o time rubro-negro enfrenta o Palmeiras pela Supercopa. Já a partir fevereiro, o Flamengo tem em seu calendário outra final: a Recopa, contra o Independiente Del Valle. O primeiro duelo está previsto para o dia 8, no Equador, e a partida final está marcada para o dia 15, no Maracanã. A prioridade do clube neste primeiro semestre, no entanto é a disputa do Mundial de clubes, que ainda não tem data definida e nem lugar escolhido.

O currículo de taças de Vítor Pereira se divide entre Portugal, Grécia e China. Em sua terra natal, ele ganhou duas vezes o Campeonato Português e uma Supertaça com o Porto. Na Grécia, foi campeão nacional o Olympiacos e também levantou o título do Campeonato Chinês com o Shangai SIPG.