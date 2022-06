Flamengo anuncia a contratação de Éverton Cebolinha até dezembro de 2026

(via Agência Estado)

No dia em que foi anunciado que o atacante Bruno Henrique só voltará a jogar em 2023 porque submetido a uma cirurgia para corrigir o rompimento de ligamentos do joelho, a diretoria do Flamengo oficializou a contratação

Éverton Cebolinha. O jogador assinou contrato nesta segunda-feira

"Flamengo e Benfica firmaram um acordo de transferência. Everton Cebolinha com contrato a partir de 1° de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2026. Seja bem-vindo, Everton! Muito sucesso com o Manto Sagrado!", escreveu o clube rubro-negro em suas redes sociais, juntamente com um vídeo de sua chegada na Gávea, cumprimentando os novos companheiros e o técnico Dorival Júnior.

Após ser aprovado nos exames médicos realizados em São Paulo, Éverton Cebolinha desembarcou no Rio no início da tarde de sábado. Para contar com o atleta, o Flamengo vai desembolsar 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 72,5 milhões) em seis parcelas. O montante, no entanto, pode crescer caso as metas estipuladas no acordo sejam batidas e o valor pode atingir os 16 milhões de euros (R$ 85,9 milhões).

O atacante, que brilhou no Grêmio antes de se transferir para o futebol português, foi um dos destaques da seleção de Tite que conquistou a Copa América em 2019.

Pelo planejamento do clube, Everton só retorna ao Rio no final do mês para aprimorar a condição física, já que ele só terá condições de jogar após a abertura da janela de transferências que começa no dia 18 de julho. Assim, o jogador deve retornar para Fortaleza.

Com a baixa de Bruno Henrique, Dorival Júnior tem à disposição Gabriel Barbosa, Pedro, Marinho e Vitinho para o setor ofensivo.

O Flamengo aproveitou para brincar com o personagem de Maurício Souza, que troca o R pelo L. "Um campeão da América cuja história já não cabe no gibi. Vindo de Maracanaú, faz de sua casa agora o Maracanã, com a Maior do Mundo. Avisa ao chef que tá tudo tempelado e o contlato tá assinado!"