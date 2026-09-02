Flamengo acerta a renovação de contrato com o meio-campista Erick Pulgar até 2029

O técnico português Leonardo Jardim recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira da diretoria do Flamengo. Um dos pilares do atual elenco rubro-negro, o volante Erick Pulgar acertou a renovação de seu contrato e permanece no clube até a temporada 2029.

O chileno de 32 anos, que tinha vínculo até o fim de 2028, já vinha negociando com a diretoria um aumento de salário. Diante do interesse de times do exterior, principalmente do futebol do Oriente Médio, os dirigentes resolveram definir a permanência do atleta.

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No clube desde agosto de 2022, o jogador se identificou com a torcida e virou peça importante do esquema da equipe nos últimos anos. Dono de uma marcação forte, ele acumula 172 partidas, seis gols marcados e ainda nove assistências.

"Na verdade, eu estou muito feliz. Isso é o que eu e minha família queríamos. O tempo que eu estive aqui, o tanto que eu trabalho e a perseverança que eu tenho me levaram a ser o jogador que eu sou hoje. E o mais importante é que o carinho da torcida é o maior prêmio que eu tenho", disse Erick ao site do clube.

Entre os títulos mais importantes que ele conquistou com a camisa rubro-negra estão o Campeonato Brasileiro de 2025 e duas edições da Copa Libertadores (2022 e 2025).

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Classificado para as quartas de final da Libertadores (a equipe carioca enfrenta o Independiente del Valle e faz o segundo jogo no Maracanã), o Flamengo continua no encalço do Palmeiras para tentar buscar a liderança do Campeonato Brasileiro nesta reta decisiva do Nacional.