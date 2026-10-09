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Flaco López soma 22 gols e pode alcançar marca expressiva em reta final decisiva para Palmeiras

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flaco López foi o grande nome do Palmeiras na vitória sobre o Bahia por 1 a 0 no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou o gol que garantiu o triunfo palmeirense e fez o clube paulista voltar a encostar no Flamengo, líder da competição.

Com o resultado positivo conquistado na quinta-feira, a equipe alviverde chegou a 60 pontos e aproveitou o tropeço do rival carioca, que empatou em 2 a 2 com o Santos e se aproximou do topo da tabela, ficando a apenas 1 ponto da liderança.

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Além da importância do gol para o Palmeiras no Brasileirão, o tento também encerrou um jejum de sete partidas de Flaco López sem balançar as redes pelo clube paulista. A última vez que o atacante havia marcado foi no confronto contra o Santos, pela partida de ida da Copa do Brasil, quando anotou dois gols na vitória por 3 a 0.

Com o gol diante do Bahia, o argentino voltou a demonstrar sua importância para a equipe alviverde e chegou a 22 bolas nas redes na temporada. Agora, Flaco busca alcançar sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras. Em 2025, o atacante marcou 25 vezes e terminou como o principal goleador da equipe. Além disso, tornou-se o maior artilheiro da Era Abel Ferreira, superando Rony, que havia marcado 23 gols em 2022.

Flaco também soma 33 participações em gols em 2026 e está próximo de estabelecer uma nova marca desde a chegada de Abel Ferreira ao comando do Palmeiras. Atualmente, o recorde pertence a Raphael Veiga, que, em 2023, marcou 18 gols e distribuiu 16 assistências, totalizando 34 participações. Nesta temporada, além dos 22 gols, o argentino já contribuiu com 11 assistências.

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Com o fim do jejum e os números expressivos, Flaco López se consolida como um dos principais jogadores do Palmeiras em um momento importante da temporada. No Brasileirão, a equipe voltou a se aproximar da liderança e está a apenas um ponto do Flamengo. Na próxima semana, o clube inicia a disputa da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, enquanto, em novembro, enfrentará o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil.

O bom desempenho do atacante também tem rendido frutos na seleção argentina. Flaco foi convocado para a Copa do Mundo, na qual a Argentina terminou como vice-campeã, e, na última Data Fifa, marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe nacional, em amistoso contra a Bolívia.

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