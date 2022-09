Fla monitora Arrascaeta visando as finais da Copa do Brasil e da Libertadores

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dos principais nomes do Flamengo, o uruguaio Arrascaeta está sendo monitorado de perto por conta de uma pubalgia. O cuidado em preservar o jogador tem um motivo claro: garantir a sua presença nas duas decisões que o clube terá pela frente até o final do ano: a Copa do Brasil, que será definida em duas partidas contra o Corinthians, e a Libertadores, em duelo único com o Athletico-PR.

continua após publicidade .

Como as chances do Flamengo de título no Brasileiro ficaram muito reduzidas, a tendência é que o meia seja poupado de algumas partidas para não agravar a seu problema no púbis.

Arrascaeta vem realizando sessões de fisioterapia específicas antes e depois das partidas a fim de preservar a sua condição física. Na partida contra o Fluminense, no final de semana, ele acabou sendo substituído na metade da etapa final, mesmo com o Flamengo perdendo o clássico.

continua após publicidade .

Com a convocação para os dois amistosos do Uruguai, o meia deve participar duas partidas da data Fifa.

O departamento médico do Flamengo entrou em contato com a comissão técnica da Celeste para fazer uma troca de informações e também combinar uma dosagem de cargas adequadas que levem o atleta a um desgaste desnecessário.

Desde a data Fifa de junho as duas partes atuam de forma combinada para que Arrascaeta esteja no melhor da forma tanto neste final de temporada quanto no Mundial do Catar, que vai ser disputado a partir do dia 20 de novembro.

No ano, o habilidoso meia uruguaio já entrou em campo 54 vezes. Ele fez 50 partidas pelo Flamengo e mais quatro com a camisa do Uruguai. Pelo time carioca, foram 12 gols e 17 assistências. Já pela Celeste, ele balançou as redes em duas ocasiões e teve duas participações diretas em lances de gol.