FIVB define as oito equipes que disputarão o Mundial de Clubes feminino em São Paulo

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A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta terça-feira, 8, as oito equipes que irão disputar a 19ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Osasco e Sesi Bauru serão os representantes do Brasil.

Com jogos entre 8 e 13 de dezembro, o torneio terá sede em São Paulo, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, no Corinthians. A cidade, que sedia o torneio pela quarta vez, irá receber clubes da América do Sul, da Europa, da Ásia e da África.

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Anfitrião, o Osasco São Cristóvão Saúde busca o seu segundo título mundial, com o único sendo em 2012. O clube conta com nomes internacionais em seu elenco, como a levantadora italiana Marta Bechis, a oposta polonesa Magdalena Stysiak e a ponteira italiana Anastasia Guerra.

Outro representante do Brasil no campeonato, o Sesi Bauru garantiu a vaga ao conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano de Clubes no início do ano. O clube conta com a campeã olímpica Dani Lins na distribuição das jogadas.

Terceiro representante da América do Sul na disputa pela título, o Club Alianza Lima, terceiro colocado no Campeonato Sul-Americano de Clubes, participa do Mundial pela segunda vez seguida - em 2025 ficou na sexta colocação.

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As vagas de representantes europeias ficam para as turcas. Maior campeão do torneio, com quatro títulos, o VakifBank SK garantiu vaga depois de vencer a Liga dos Campeões da CEV. A equipe possui a oposta sérvia Tijana Boskovic em seu elenco. Já o Eczacibasi Peron Istanbul, tricampeão mundial e vice europeu nesta temporada, inclui a oposta italiana Ekaterina Antropova, campeã olímpica e eleita MVP do último Mundial de Clubes, e a ponteira Ebrar Karakurt.

Completando a lista dos participantes, o tricampeão asiático NEC Red Rockets Kawasaki, o Zhetysu VC, do Cazaquistão, e o Al Ahly SC, do Egito.

CONFIRA OS GRUPOS DO MUNDIAL DE CLUBES

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Grupo A: Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) - clube anfitrião; NEC Red Rockets Kawasaki (Japão); Eczacibasi Peron Istanbul (Turquia) e Club Alianza Lima (Peru).

Grupo B: VakifBank SK (Turquia); SESI Vôlei Bauru (Brasil); Al Ahly SC (Egito) e Zhetysu VC (Cazaquistão).

CONFIRA O CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO

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Fase de grupos:

Terça-feira, 8 de dezembro

(A) NEC Red Rockets Kawasaki x Eczacibasi Peron Istanbul - 10h

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(B) VakifBank SK x Zhetysu VC - 13h30

(B) SESI Vôlei Bauru x Al Ahly SC - 17h

(A) Osasco São Cristóvão Saúde x Club Alianza Lima - 20h30

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Quarta-feira, 9 de dezembro

(B) VakifBank SK x Al Ahly SC - 10h

(A) NEC Red Rockets Kawasaki x Club Alianza Lima - 13h30

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(B) SESI Vôlei Bauru x Zhetysu VC - 17h

(A) Osasco São Cristóvão Saúde x Eczacibasi Peron Istanbul - 20h30

Quinta-feira, 10 de dezembro

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(B) Al Ahly SC x Zhetysu VC - 10h

(A) Eczacibasi Peron Istanbul x Club Alianza Lima - 13h30

(B) VakifBank SK x SESI Vôlei Bauru - 17h

(A) Osasco São Cristóvão Saúde x NEC Red Rockets Kawasaki - 20h30

Semifinais - Sábado, 12 de dezembro

(SF1) 1º do Grupo B x 2º do Grupo A - 16h

(SF2) 1º do Grupo A x 2º do Grupo B - 20h

Finais - Domingo, 13 de dezembro

Disputa da medalha de bronze: Perdedor da SF1 x Perdedor da SF2 - 16h

Disputa da medalha de ouro: Vencedor da SF1 x Vencedor da SF2 - 20h