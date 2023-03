(via Agência Estado)

Firmino marca e Liverpool aplica goleada histórica de 7 a 0 no United no Inglês

Foi um massacre! O Liverpool carimbou a faixa de campeão da Copa da Liga Inglesa do Manchester United com estilo. Em recuperação no Campeonato Inglês, o time comandado por Jürgen Klopp fez sonoros 7 a 0 no arquirrival, neste domingo, em Anfield, pela 26ª rodada. A goleada entrou para a história como o placar mais elástico entre eles.

Até então, a maior goleada havia acontecido em 1985, quando o Liverpool venceu por 7 a 1. Após 130 anos, acontece um resultado ainda pior, que iguala derrotas do Manchester United para Blackburn, em 1926, e Aston Villa, em 1930.

Chamou a atenção o segundo tempo realizado pelo Liverpool, quando saíram seis dos sete gols. Enquanto o Manchester United parecia desgastado e não conseguia esboçar reação, o time de Klopp deu mostras que pode estar recuperando o bom futebol de outrora.

Apesar do resultado, que confirma o bom momento do Liverpool - venceu três dos últimos quatro jogos -, a equipe segue ainda na quinta posição, com 42 pontos, atrás de Arsenal (63), Manchester City (58), do próprio Manchester United (49) e do Tottenham (45).

O Manchester United, por outro lado, foi pego de surpresa, ainda mais por contar com quase todos os seus titulares na partida. O time, que acabara de ser campeão da Copa da Liga Inglesa, acabou ficando ainda mais longe da briga pelo título inglês.

O Liverpool foi econômico no primeiro tempo e chegou a ser pressionado pelo Manchester United, que teve oportunidade de sair à frente com Bruno Fernandes. O português recebeu de Dalot e cabeceou rente à trave. Na defesa, Lisandro Martínez apareceu com destaque, ganhando todas dos atacantes rivais.

O Manchester United ainda conseguiu abrir o placar com Casemiro, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que pegou impedimento do brasileiro. Isso deu ânimo ao Liverpool, que marcou aos 42 minutos. Gakpo recebeu de Robertson nas costas de Fred, tirou de Varane e mandou para o gol. Weghorst teve a chance de empatar, mas acabou desperdiçando a oportunidade logo na sequência.

No segundo tempo, o Liverpool foi com tudo e não deixou o rival respirar. No minuto inicial, Salah recebeu de Fabinho e cruzou. A bola voltou para Elliot, que mandou para Darwin Núñez fazer 2 a 0. O terceiro saiu aos quatro, com Gakpo. Ele recebeu de Salah, após grande jogada do egípcio, e tocou na saída de De Gea.

A partir daí o United passou a assistir o massacre. Aos 20 minutos, em mais uma bela trama de contra-ataque, Salah aproveitou a sobra na marca do pênalti, girou o corpo e fez o quarto. O dia não era do Manchester, que chegou a mandar uma bola na trave com Rashford.

Já com o Liverpool, era bola na rede em sequência. Aos 29 minutos, Henderson levantou para Darwin Núñez fazer mais um. O sexto saiu aos 37 minutos, com Salah. Ele aproveitou nova sobra dentro da área para fazer mais um. A conta foi fechada com Firmino. Aos 42 minutos, o brasileiro recebeu do egípcio e deu números finais ao embate.

Ainda neste domingo, Nottingham Forest, time de Scarpa e Danilo, ficou no empate por 2 a 2 com o Everton, figurando na 14ª posição, com 26 pontos, contra 22 do seu adversário, que aparece na zona de rebaixamento.