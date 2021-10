Finalista da Sul-Americana, Athletico-PR anuncia Alberto Valentim como técnico

Da Redação

O Athletico-PR tem novo treinador. Alberto Valentim assume o comando técnico da equipe paranaense para a reta final da temporada e com a decisão da Copa Sul-Americana pela frente. O Athletico também segue vivo na Copa do Brasil e tem o Flamengo como adversário pela semifinal.

Alberto Valentim não vem de bons trabalhos. O mais recente foi pelo Cuiabá, do qual foi demitido logo após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo com a conquista do estadual mato-grossense. Em seu currículo, o treinador de 46 anos tem os títulos do carioca pelo Botafogo (2018) e a Taça Guanabara, em 2019, pelo Vasco.

Ex-lateral-direito, Alberto Valentim teve boa passagem pelo Athletico-PR em 1996. Depois de atuar por São Paulo, Cruzeiro e Flamengo, seguiu carreira no futebol italiano, defendendo as cores da Udinese e do Siena. Em 2008, voltou ao Athletico para concluir sua carreira como jogador.

Em 2012, começou seu trabalho como auxiliar técnico novamente na equipe paranaense, até que se transferiu para o Palmeiras em 2014 para fazer parte da comissão fixa, assumindo o time principal quando da troca de treinadores.

Deixou o clube alviverde ao fim de 2016 para se arriscar como técnico do Red Bull Brasil. Não ficou muito tempo e voltou ao Palmeiras quando Cuca reassumiu o comando em 2017. Teve oportunidade de conduzir a equipe na reta final da mesma temporada, ameaçando o título do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Também teve trabalhos no Pyramids, do Egito, e no Avaí, mas sem sucesso.

Logo após a classificação do Athletico à final da Copa Sul-Americana, Paulo Autuori dedicou a nova vitória sobre o Peñarol ao ex-técnico da equipe António Oliveira, que deixou o time após sequência ruim no Brasileirão e derrota no Campeonato Paranaense. Agora, Autuori retorna à função de diretor técnico. Valentim acompanhará a equipe no jogo com o Flamengo, no Maracanã, no domingo.