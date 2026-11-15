Final entre Ferroviária x Corinthians, pelo Paulistão sub-20, tem pancadaria entre jogadoras

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma pancadaria entre as jogadoras marcou a final do Campeonato Paulista sub-20 Feminino entre Ferroviária x Corinthians, disputada na manhã deste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Por volta dos 30 minutos da segunda etapa, Miga, camisa 19 da Ferroviária, não gostou de uma entrada de Gabi Jordi, número 7 das Brabinhas, e desferiu um pontapé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A corintiana empurrou a adversária, que iniciou um confronto físico envolvendo outras atletas.

A camisa 21 do Corinthians, Mel, tentou apartar o confronto e recebeu um soco de Miga. A corintiana levou a pior e caiu no chão sem reação, imediatamente à pancada.

Raíssa Santos, do Corinthians, foi outra atleta a reclamar de um soco e ser atendida no gramado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Miga recebeu o cartão vermelho. Pelo lado do Corinthians, Júlia Passero, técnica do sub-20 e interina do profissional, e Emy, que estava no banco de reservas, acabaram expulsas.

A partida foi retomada, e a Ferroviária ficou com o título ao vencer a final de jogo único por 2 a 0.