Final da NBA: candidatos para a decisão do campeonato

Após 82 jogos da temporada regular, a final está cada vez mais perto. Doze times confirmados e mais 8 lutando por duas vagas extra através do play-in tournament são os candidatos a ganhar o campeonato. Contudo, baseando-se no desempenho dos times durante a temporada, casas de apostas apontam para uma opção: Phoenix Suns.

Phoenix Suns estaria a caminho da final da NBA?

A franquia de Arizona é a grande favorita das apostas para ser campeã desta temporada. Apesar das lesões de DeAndre Ayton, Cameron Johnson e de Chris Paul, o time mostra grandes chances de ganhar a Conferência Oeste e voltar às NBA Finals pelo segundo ano consecutivo.

Tirando o Phoenix, Las Vegas sinaliza o Brooklyn Nets como o segundo favorito para conquistar o anel de campeão. Mas o time de Kevin Durant vai ter que lutar até para garantir uma vaga nos playoffs.

Kyrie Irving tem permissão para jogar todos os jogos apesar de não estar vacinado contra a Covid-19, mas Ben Simmons ainda tem que estrear pelo Nets e o desempenho defensivo do time está entre os piores da NBA.

No começo de abril, Las Vegas pagava 6 a 1 se o Brooklyn fosse campeão, uma cotação muito baixa para a incerteza e pouca credibilidade que transmite o time de Steve Nash.





Quem da Conferência Leste chegará na reta final?

Na Conferência Leste, seguindo os passos do Nets, os favoritos para chegar na final da NBA são os atuais campeões Milwaukee Bucks, e o Philadelphia Sixers.

O Bucks tem ultrapassado o Nets nas últimas predições, e é considerado como o time mais forte (na teoria) do Leste. Do outro lado, o Sixers não parece encontrar a melhor versão de James Harden para ajudar Joel Embiid no caminho às NBA Finals.

Na Conferência Oeste, após o favoritismo do Phoenix Suns, vemos outra aposta arriscada: o Golden State Warrior. A lesão de Stephen Curry, a lenta recuperação do machucado Draymond Green, o pouco ritmo de competição de Klay Thompson após dois anos afastado das quadras… São muitos fatores a se levar em conta na hora de apostar pelo Warriors.





A ameaça do Memphis Grizzlies

O desempenho de Golden State contra o Memphis Grizzlies não é um bom sintoma visando um duelo nos playoffs, com três vitórias para o time de Tennessee em quatro jogos. Os jovens Grizzlies têm crescido como uma alternativa na Conferência Oeste. Só a lesão no joelho de Ja Morant tem freado um pouco o entusiasmo gerado ao redor do Memphis.

Um pouco atrás nas preferências das casas de apostas ficam o Dallas Mavericks e o Denver Nuggets (os dois em linha ascendente) e o Utah Jazz (em linha descendente). Já o Los Angeles Lakers acabou ficando fora de cena por inúmeros motivos, principalmente devido ao desfalque no time.

Kendrick Nunn, contratação que pretendia estrear, além de Anthony Davis e Lebron James estiveram ausentes em muitos momentos importantes, seja por lesões ou desgaste físico. Inclusive, a idade média do time, considerada a maior da competição, tem sido um grande alvo de críticas.

As lesões, os momentos de forma e os emparelhamentos dos playoffs podem condicionar as previsões para os times que podem chegar na final da NBA. Porém, após 82 jogos da temporada regular, os fãs do melhor basquete do mundo já conseguem ter uma ideia de quem podem ser os finalistas desta temporada.