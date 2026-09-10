Final da Copa do Brasil encerra temporada de 2026 no Estádio Mané Garrincha

A Arena Mané Garrincha, em Brasília, receberá a decisão da Copa do Brasil no dia 6 de dezembro, em um confronto inédito que marcará a primeira final em jogo único da história da competição. A definição do local e do formato foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (10). Desde a criação do torneio, em 1989, o título nacional era invariavelmente disputado em confrontos de ida e volta.

- LEIA MAIS: Palmeiras e Grêmio abrem semifinais da Copa do Brasil em casa e decidem vagas como visitantes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A grande final no Distrito Federal encerrará oficialmente o calendário do futebol brasileiro em 2026, repetindo a sede utilizada na abertura da temporada durante a decisão da Supercopa Rei, em 1º de fevereiro. Na oportunidade, mais de 71 mil torcedores acompanharem a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Flamengo.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A 38ª edição da Copa do Brasil teve início em 18 de fevereiro e contou com a participação recorde de 128 equipes, registrando um aumento de 34 clubes em relação ao ano anterior. Antes da viagem a Brasília para a grande decisão, os semifinalistas se enfrentam pelas vagas na final com jogos agendados para as datas-bases de 1º e 8 de novembro.