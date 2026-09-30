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Fim das bets: Vitória tenta reverter indicativo de rescisão de patrocinadora após MP

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Vitória tenta reverter o sinal de rescisão que recebeu da bet 7k, sua patrocinadora máster. A empresa quer encerrar a parceria que tem desde janeiro de 2025 com o clube, baseando-se na medida provisória que proíbe a operação no Brasil.

A direção rubro-negra, por sua vez, negocia pela permanência. O entendimento é de que cabe apenas a suspensão, não rescisão, já que a medida é provisória e pode ser derrubada pelo Congresso Nacional.

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"Recebemos com surpresa a notificação de rescisão. Entendemos que não cabe. Fizemos a contra-notificação e estamos aguardando a resposta da 7K", disse ao Estadão o presidente do Vitória, Fábio Mota.

A 7k é uma das três marcas do grupo Ana Gaming, que detém a Verabet e a Cassino bet. Entre as três, o grupo diz ter 3,04 milhões de usuários ativos. Segundo apurou o Estadão, movimentos como a notificação de rescisão ao Vitória são vistos como "adequações" diante da proibição de operar no Brasil. Uma eventual derrubada da MP no Congresso poderia reverter o cenário.

Até o fim de 2025, a 7k era patrocinadora máster do Santos. A marca também passou por Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Athletic-MG, Ituano e Brusque, além de ter o atacante Hulk e o comentarista Craque Neto como embaixadores. A Cassino bet patrocinou o Fortaleza, mas encerrou a parceria em janeiro, de forma antecipada.

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Com o Vitória, a 7k ainda tinha contrato até dezembro de 2027. Quando o acordo foi firmado, o valor anual era de R$ 16 milhões. Com reajustes, a projeção da diretoria é que a quantia chegaria a R$ 45 milhões em 2027. Antes da 7k, o Vitória já tinha uma casa de aposta como patrocínio master.

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Flamengo e Botafogo já retiraram marcas de apostas de seus materiais, enquanto o Grêmio aguarda desdobramentos após fechar acordo com uma bet dois dias antes da proibição. O Santos suspendeu a exposição da Novibet, mas mantém o contrato. A MP exige a retirada de publicidade até 5 de outubro, com bloqueio das plataformas a partir do dia 6.

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Duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) tentam derrubar a medida. Em uma delas, o Flamengo ingressou como parte interessada. O clube, patrocinado pela Betano, teme perder de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões até 2027.

Um terceiro processo, que existia desde 2024, também passou a discutir a MP na Suprema Corte. Trata-se de uma ação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) contra a regulamentação das bets, promulgada em 2023.

Na ação, a CNC aponta transtornos causados a partir da edição da lei. Segundo a confederação, a aprovação gerou aumento no nível de endividamento das famílias, em razão de comportamentos financeiros de alto risco. O Flamengo também ingressou nesta ação como parte interessada. O Fluminense já integrava o processo.

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