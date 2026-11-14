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Fim da Série B: quais times que sobem, os que descem e os que ainda brigam por vaga na Série A

Escrito por Sergio Neto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Série B chegou ao fim, neste sábado, com o fim dos jogos que ainda restavam pela última rodada. Londrina, Náutico, Ponte Preta, Operário-PR, São Bernardo e Athletic já haviam finalizado suas participações no meio de semana. Agora, são conhecidos times que vão subir à elite, vão descer para a 3ª divisão e ainda aqueles que vão disputar os playoffs.

Campeão, o Novorizontino já havia garantido o inédito acesso à elite do futebol brasileiro na última rodada, quando derrotou o Fortaleza por 2 a 1. A vitória sobre o Criciúma fora de casa neste sábado apenas carimbou a faixa da equipe do interior paulista.

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Em contrapartida, a Ponte Preta também já tinha decidido seu futuro - há mais tempo que o Novorizontino. O clube de Campinas foi o lanterna com melancólicos 15 pontos e já tinha conhecidos seus próximos companheiros de Série C para o ano que vem.

QUEM SOBE PARA A SÉRIE A

Novorizontino e Juventude têm lugares garantidos entre os 20 melhores clubes do Brasil. Como regra do torneio, por serem os 1º e 2º colocados, respectivamente, sobem direto para a elite. O time paulista fechou o ano com 73 pontos, enquanto os gaúchos fizeram 71.

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QUEM CAI PARA A SÉRIE C

Ponte Preta, América-MG, Londrina e Avaí vão jogar a Série C em 2027. A equipe de Campinas foi a lanterna com apenas 15 pontos, enquanto seus companheiros de descenso somaram 29, 35 e 43, respectivamente.

A situação que faltava definir era justamente a do Avaí, 17º lugar, que ainda tinha esperanças de ficar na Série B. Porém, o Ceará empatou com o CRB fora de casa e somou um ponto decisivo para a permanência na segunda divisão. Avaí fechou o ano com 43, enquanto que os cearenses fizeram 44.

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O empate não foi bom para o CRB também, que ficou de fora da disputa dos playoffs ao ser ultrapassado pelo Atlético-GO: 61 a 59 pontos.

O QUE SÃO OS PLAYOFFS E QUEM VAI DISPUTAR

Os playoffs são as disputas pelas duas vagas remanescentes para a Série A. O primeiro colocado, Novorizontino, e o segundo, Juventude, já tinham lugares garantidos na elite do futebol nacional. Agora, clubes que terminaram entre as 3ª e 6ª colocações disputam um mata-mata em jogos de ida e volta.

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As disputas seguem o seguinte formato:

3º lugar x 6º lugar

4º lugar x 5º lugar

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Sendo assim, os 3º e 4º colocados têm a vantagem de decidir em casa. Além disso, no placar agregado, têm a vantagem do empate para conseguir avançar.

O 3º colocado foi o Vila Nova, com 66 pontos. O time foi derrotado por 1 a 0 para o Fortaleza neste sábado, fora de casa, classificando os rivais como a 4ª maior força da segunda divisão deste ano. O adversário do clube goiano é o arquirrival Atlético-GO, que venceu o Cuiabá, subiu duas posições e ficou com a última vaga nos playoffs.

Como 4º colocado, com 65 pontos, o Fortaleza vai enfrentar o Criciúma, 5°, com 62, após derrota por 1 a 0 em casa para o Novorizontino. Serão dois jogos: o primeiro em Santa Catarina e o segundo no Ceará. Além disso, o Fortaleza joga pelo empate no saldo de gols agregado.

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