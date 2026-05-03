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Filipe Toledo faz bateria impecável e elimina Gabriel Medina em Gold Coast

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 10:26:00 Editado em 03.05.2026, 10:37:45
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A madrugada deste domingo (03) reservou duelos importantes nas oitavas de final de Gold Coast, na Austrália, a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe. O grande embate do dia ficou para os campeões mundiais Gabriel Medina e Filipe Toledo. E quem saiu vencedor foi Filipinho, que fez uma uma somatória quase perfeita para derrotar o tricampeão.

Na bateria entre os paulistas, Gabriel Medina começou melhor e colocou 7.76 na primeira participação, enquanto Filipe Toledo somou 5.50. Na sequência, Filipinho emplacou e conseguiu 7.20, ficando à frente do adversário, que errou a segunda onda.

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Na sequência, Toledo fez bonito e aumentou a vantagem na liderança com 9.17. Medina até conseguiu uma boa série, mas a nota de 6.33 não ajudou a encostar no adversário. Para finalizar o duelo, Filipe engatou uma série de manobras e extraiu tudo o que era possível da onda, obtendo a nota de 9.77, praticamente liquidando a fatura. Mesmo com a desvantagem, Gabriel encerrou a participação com 8.23.

Com o resultado final das baterias, Medina conseguiu 15.58 e Toledo fez a impressionante marca de 18.94 pontos e garantiu a vaga nas quartas de final. Na próxima fase, o paulista de Ubatuba enfrentará o também compatriota Samuel Pupo, que eliminou o irmão Miguel Pupo.

Quem também passou de fase em Gold Coast foi o catarinense Mateus Herdy, que eliminou o americano Jake Marshall na bateria 3. Por outro lado, o bicampeão Italo Ferreira deixou a competição após ser superado pelo australiano Ethan Ewing.

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Filipe Toledo gabriel medina italo ferreira Mateus Herdy Miguel Pupo Samuel Pupo surfe
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