Filipe Toledo e Italo Ferreira garantem vagam na 3ª fase do Mundial de Surfe

Os brasileiros Filipe Toledo e Italo Ferreira foram os destaques do segundo dia de disputas do Mundial de Surfe, em El Salvador. Logo na sua estreia no evento, na 29.ª bateria do primeiro round, Filipe derrotou Che Allan, de Barbados, e Nikita Avdeev, da Rússia, com o maior somatório de todo o torneio. Já Italo Ferreira se manteve forte na briga pelo bicampeonato ao vencer a sua disputa e garantir vaga na terceira fase.

Em boas ondas na praia de La Bocana, Filipe dominou as ações desde o princípio da sua bateria ao mandar um belo aéreo de nota 8,83. Depois, o surfista de Ubatuba (SP) - que é representante da elite mundial do surfe - ampliou o placar com fortes manobras de backside e mais 8,87 no somatório.

Com 17,70 na soma das suas melhores ondas, o brasileiro se classificou em primeiro lugar com os novos recordes do Mundial, que reúne surfistas de 51 países nas ondas de La Bocana e El Sunzal. O período de espera do campeonato vai até este domingo.

Já pelo segundo round, Italo Ferreira, o atual campeão do evento, entrou em ação nas ondas de El Sunzal, outro palco do evento. O atleta potiguar confirmou o favoritismo e avançou para a terceira fase ao vencer a sua bateria contra Rio Waida, da Indonésia, John Mark Tokong, das Filipinas, e Carlos Muñoz, da Costa Rica. Os adversários na próxima fase serão o japonês Shun Murakami, o sul-africano Matthew McGillivray e o inglês Luke Dillon.

No fim do dia, Filipe Toledo voltou para a água e também garantiu vaga na terceira fase. Ele ficou em primeiro em um confronto contra o argentino Santiago Muniz, o espanhol Andy Criere e o australiano Owen Wright. Agora enfrenta Kanoa Igarashi, do Japão, Aboubakr Bouaouda, do Marrocos, e Michel Bourez, da França, na próxima fase.

Na categoria feminina, Julia Santos, campeã brasileira de 2019, não foi para a água na segunda-feira. Com a derrota na estreia, ela precisará passar pelo longo caminho da repescagem até chegar à final. Já Silvana Lima, que testou positivo para a covid-19 em dois testes depois da sua chegada a El Salvador, aguarda um novo resultado de teste realizado. A atleta passa bem e está isolada em um hotel disponibilizado pelas autoridades locais e está sendo acompanhada pelas equipes médicas do evento e do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Mundial em El Salvador define as últimas 12 vagas para a estreia do surfe em Jogos Olímpicos. Italo, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Silvana serão os atletas brasileiros na disputa em Tóquio-2020.