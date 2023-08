Filipe Toledo classifica às oitavas em Teahupoo e garante vaga no Finals; Medina e Yago avançam

Filipe Toledo está muito próximo de se tornar bicampeão mundial de surfe. O brasileiro confirmou o primeiro lugar na Liga Mundial de Surfe (WSL) ao classificar de forma direta às oitavas de final da etapa de Teahupoo, no Taiti, nesta sexta-feira. Com isso, ele garantiu a lycra amarela para Trestles. Ou seja, irá estrear no Final do Circuito Mundial só na decisão.

O feito foi conquistado após o brasileiro superar o australiano Liam OBrien e o taitiano Matai Drolle. "Sabia que precisava vencer minha bateria para assegurar o primeiro lugar no WSL Finals. Estou muito feliz de ter conseguido e amarradão para seguir em frente", disse Filipinho.

Quem também teve atuação de gala foi Gabriel Medina. Sexto do ranking da WSL, o tricampeão mundial cravou a melhor parcial do dia entre os brasileiros. Ele tirou impressionantes 16.10 dos juízes, deixando para trás os americanos Seth Moniz e Barron Mamiya. O primeiro ainda fez 12.50.

Yago Dora, uma das gratas surpresas da temporada, também venceu sua bateria e mandou ninguém menos do que Kelly Slater para a repescagem. Eles fizeram uma disputa dura, mas o brasileiro, número 5 do ranking, levou a melhor ao somar 10,50. O australiano Ian Gentil tirou duas notas baixas e foi um mero coadjuvante.

Já João Chianca, quarto do ranking, não teve a mesma sorte que seus compatriotas e acabou ficando em segundo em uma disputa com o francês Kauli Vaast e o sul-africano Jordy Smith, que teve a nota mais alta da bateria.

Caio Ibelli, por sua vez, acabou ficando em último na disputa com o francês Mihamana Braye e o americano Griffin Colapinto, terceiro colocado do ranking, que também terá que disputar a repescagem.

TATIANA AVANÇA NO FEMININO

Tatiana Weston-Webb conseguiu a classificação às quartas de final de Teahupoo. A surfista, já classificada para Paris-2024, liderou a bateria que contava também com a americana Carissa Moore e a francesa Allan Vaast.

Apesar do resultado, Tatiana já não tem mais chances de disputar o Finals. Além de ser campeã no Taiti, precisava torcer contra Caitlin Simmers. A americana venceu a primeira rodada e frustrou os planos da brasileira.