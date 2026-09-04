Filipe Luís vence PSG de Luis Enrique em 'reencontro' e mantém campanha perfeita com o Monaco

O Monaco de Filipe Luís venceu o PSG de Luis Enrique de virada por 2 a 1 em partida pelo Campeonato Francês. Com o resultado, o time do brasileiro se mantém na liderança da competição e segue invicto.

Essa foi a quinta vitória de Filipe no comando do Monaco em jogos oficiais. Desde que assumiu o clube, são 12 gols marcados e cinco sofridos.

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A partida entre o brasileiro e o técnico espanhol também marcou o reencontro entre os dois após pouco menos de um ano. Em dezembro de 2025, o então treinador do Flamengo perdeu a final da Copa Intercontinental para o PSG nos pênaltis.

MONACO REAGE NO SEGUNDO TEMPO E VIRA SOBRE O PSG

O PSG saiu na frente com Marquinhos, mas o Monaco buscou a reação depois do intervalo. Nazinho empatou aos 12 minutos da segunda etapa, e Stanis Idumbo marcou o gol da virada aos 26, garantindo ao time de Filipe Luís mais uma vitória na temporada.

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Com o triunfo, o Monaco chegou a cinco vitórias consecutivas desde a chegada de Filipe Luís e manteve 100% de aproveitamento em jogos oficiais. A equipe também assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês, com nove pontos.

LUIS ENRIQUE ELOGIA FILIPE LUÍS ANTES DE REENCONTRO

Antes da partida, o técnico do PSG destacou a admiração pelo trabalho de Filipe Luís no Monaco e pelo estilo do brasileiro. Luis Enrique afirmou que gosta de treinadores "corajosos e que amam jogar futebol" e revelou que ficou feliz quando soube da chegada do ex-Flamengo ao futebol francês.

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"O Monaco é um grande time, especialmente com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, porque gosto de técnicos corajosos e que amam jogar futebol. No começo, quando soube que ele viria para a França, fiquei feliz, mas depois pensei, droga...", afirmou o espanhol.

Filipe Luís chegou ao Monaco para substituir Sébastien Pocognoli e, até então, havia vencido os quatro jogos oficiais que disputara no comando da equipe.