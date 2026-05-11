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Filipe Luís figura em lista de cinco candidatos ao comando do Chelsea, diz site

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 15:08:00 Editado em 11.05.2026, 15:18:50
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O sonho de Filipe Luís em dirigir uma equipe europeia após passagem vitoriosa pelo Flamengo na temporada passada pode estar bem perto de se concretizar. E o destino seria o inglês Chelsea, sem comando desde a despedida de Liam Rosenior e encantado com o brasileiro.

Segundo o The Telegrafh, o clube inglês quer um nome mais experiente após insucesso com a aposta em Rosenior, despedido após breve passagem no comando dos Bleus no começo do ano, e teria aprovado as características do ex-comandante do Flamengo.

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Buscando treinadores "campeões" - Filipe Luís conquistou Brasileirão e Copa Libertadores com o Flamengo em 2025 -, o Chelsea acrescentou o brasileiro e Oliver Glasner em sua lista de preferências, ao lado de outros três nomes.

Antes de carreira brilhante defendendo o Atlético de Madrid, o ex-lateral esquerdo Filipe Luís defendeu o Chelsea na temporada 2014/15. Seu trabalho no rubro-negro carioca o fez ganhar pontos em uma lista restrita de treinadores avaliados no clube londrino.

Além de Filipe Luís e Oliver Glasner, outros nomes observados pelo Chelsea são o de Xavi Alonso, reprovado em sua caminhada no Real Madrid, Marci Silva e Andoni Iraola. Com a parada para a Copa do Mundo, o Chelsea trabalha com calma para acertar na escolha.

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O Chelsea formou um grupo composto por cinco membros, liderado pelos diretores esportivos Paul Winstanley e Laurence Stewart, para iniciar os trabalhos para identificar o candidato preferido a ser recomendado aos proprietários do clube, mas nenhum prazo foi definido para o processo, informou a reportagem do The Telegrafh.

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