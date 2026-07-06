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Filipe Luís assume o Monaco em sua primeira experiência como técnico na Europa

Treinador brasileiro obteve a licença UEFA Pro e leva profissionais de sua confiança no Flamengo para a comissão técnica francesa

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 10:54:21 Editado em 06.07.2026, 10:54:17
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Filipe Luís assume o Monaco em sua primeira experiência como técnico na Europa
Autor Filipe Luís - Foto: Adriano Fontes/Flickr CRF

O Monaco anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (06), a contratação do brasileiro Filipe Luís como seu novo treinador pelas redes sociais. O ex-comandante do Flamengo assinou um vínculo válido por duas temporadas, garantindo sua permanência no clube francês até junho de 2028. Esta será a primeira experiência profissional do ex-lateral-esquerdo como técnico fora do Brasil.

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Para assumir o cargo sem restrições ou riscos de punições em solo europeu, Filipe Luís finalizou recentemente o processo para a obtenção da licença UEFA Pro, uma vez que possuía apenas a equivalência da licença Conmebol obtida no futebol brasileiro. Em suas primeiras declarações oficiais, o treinador se mostrou encantado com o projeto e destacou que o acerto representa a realização de um sonho, além de se dizer ansioso para ver o elenco assimilando seu estilo de jogo em campo.

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Apesar de oficializado apenas nesta segunda-feira, o técnico já vinha trabalhando nos bastidores nos últimos dias para acelerar a preparação da equipe. Filipe Luís levou consigo dois profissionais que integravam sua comissão técnica no Flamengo: o preparador físico Diogo Linhares e o auxiliar espanhol Ivan Palanco. Existe ainda a possibilidade de o ex-zagueiro Rodrigo Caio, que exercia a função de especialista em bolas paradas no clube carioca e pediu demissão após a saída do treinador, se juntar à comissão na França.

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