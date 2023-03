Filho do presidente da FIA morre em acidente de carro em Dubai

(via Agência Estado)

Mohammed Ben Sulayem, ex-piloto de rali e presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), perdeu o filho Saif Muhammad bin Salim, de 29 anos, em um acidente de carro em Dubai. A informação foi confirmada e lamentada pela Federação de Automobilismo dos Emirados Árabes em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

"Pedimos a Deus que o perdoe e tenha misericórdia dele. Que Deus o faça habitar amplos

jardins e conceda paciência à sua família. Expressamos nossas condolências à vossa excelência Mohammed ben Sulayem e também a toda sua família", diz o texto publicado pela entidade.

Saif seguiu os passos do pai e também teve uma carreira como piloto, mas limitou-se a competir em circuitos de menor expressão. Entre 2016 e 2017, chegou a competir na Fórmula 4 dos Emirados Árabes e teve um sétimo lugar como melhor colocação em corridas da categoria. De acordo com a imprensa árabe, ele será cremado após orações em um cemitério de Dubai.

Competidor de rali entre as décadas de 1980 e 1990, Mohammed Ben Sulayem foi eleito presidente da FIA em 2020 e substituiu o francês Jean Todt no cargo. Até ser alçado ao posto máximo da federação internacional, exerceu cargos diretivos dentro do sistema de corridas dos Emirados. Também já foi vice-presidente da FIA, em mandato iniciado em 2008.