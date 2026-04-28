Filho de Zidane sofre fraturas no queixo e na mandíbula e pode desfalcar a Argélia na Copa

Destaque da seleção da Argélia, Luca Zidane, filho do ex-astro da seleção francesa, pode ser mais um desfalque na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, no meio do ano. O goleiro de 27 anos sofreu um grave choque em jogo da segunda divisão espanhola, no domingo, e teve detectadas fraturas na mandíbula e no queixo além de concussão.

O jogo do Granada diante do Almería estava no minuto final, com derrota dos mandantes por 4 a 2, quando Zidane sofreu forte choque com um oponente, caindo desacordado. Ele recebeu atendimento de imediato no gramado e acabou substituído por processo de concussão.

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Nesta segunda-feira, exames detalhados mostraram um problema bem maior: "Os exames médicos realizados em Luca Zidane, após a concussão sofrida na última partida contra o UD Almería, revelaram que o goleiro também sofreu fraturas na mandíbula e no queixo. O jogador, juntamente com a equipe médica do clube, definirá o plano de tratamento nas próximas horas", informou o Granada.

Tal definição seria a escolha por um processo cirúrgico, o que obrigaria Luca Zidane a se afastar das atividades por até oito semanas e o tiraria, ao menos, dos primeiros jogos da Copa do Mundo.

A posição de goleiro na Argélia é uma das mais carentes e o filho de Zidane optou em defender o país também para suprir essa deficiência. Ele atuou na base do Real Madrid e, assim como o pai, poderia escolher defender as cores da França.

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Destaque na Copa Africana das Nações e um dos responsáveis por levar a seleção até às quartas de final, Luca Zidane estava empolgado por enfrentar o astro Messi, o que agora ficou bastante comprometido com a grave lesão.

A campeã do mundo é a primeira rival da Argélia no Mundial. Pelo Grupo J, as seleções se enfrentam no dia 16 de junho, em Kansas City. Os duelos decisivos para os argelinos, contudo, são na segunda e terceira rodadas, diante da Jordânia, dia 23, e da Áustria, dia 27. Antes, há amistoso com a Holanda agendado para 3 de junho.