Filho de Simeone reforça Napoli e pode enfrentar o pai na Liga dos Campeões

O atacante Giovanni Simeone, filho do treinador e ex-volante Diego Simeone, é o novo reforço do Napoli. Aos 27 anos, o argentino foi anunciado nesta quinta-feira pelo clube italiano, que o trouxe por empréstimo junto ao Hellas Verona, com opção de compra. Vestindo a camisa napolitana, ele terá a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, torneio no qual pode cruzar o caminho do Atlético de Madrid, time treinado por seu pai.

Giovanni, também chamado pelo apelido "Cholito", se destacou na temporada passada ao marcar 17 gols em 35 jogos com a camisa do Verona, que terminou o Campeonato Italiano na nona colocação. Antes, defendia o Cagliari. Formado nas categorias de base do River Plate, também defendeu o Banfield em seu país natal, onde jogou até 2016, quando se mudou para Itália para reforçar o Genoa e, na sequência, a Fiorentina.

A transferência para o Napoli representa uma subida de degrau na carreira do atacante. De volta à Liga dos Campeões após não se classificar para a edição passada, o time napolitano disputou o último título italiano com Milan e Internazionale, mas perdeu fôlego na reta final e terminou na terceira colocação.

Apesar de ter mostrado competitividade entre 2021 e 2022, o Napoli não sabe se conseguirá manter o nível nos próximos desafios. Isso porque perdeu alguns de seus principais jogadores na janela de transferências, como o capitão Lorenzo Insigne, o zagueiro Kalidou Koulibaly e o artilheiro Dries Mertens, maior artilheiro da história do clube.

Após estrear no Italiano com vitória por 5 a 2 sobre o Hellas Verona, ex-clube de Giovanni, o time comandado por Luciano Spalletti joga contra o Monza no domingo. No próximo dia 25, conhecerá seus adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, em sorteio realizado pela Uefa. O Atlético de Madrid de Diego Simeone pode cair na mesma chave do time de seu filho.