Filho de Maldini sofre acidente de carro e perde carteira após teste positivo para drogas

Daniel Maldini, filho do lendário ex-zagueiro Paolo Maldini, sofreu um acidente com a sua Porsche Carrera neste domingo, em Milão, quando estava na companhia de três amigos e teve a carteira de habilitação suspensa após fazer o teste do bafômetro, que acusou consumo de álcool e substâncias estupefacientes.

Segundo informações da CNN, além do teste de álcool, o meia-atacante do Cagliari, de 24 anos, foi ainda submetido a um exame toxicológico que também apresentou um resultado positivo. Neste caso, porém, ele terá aguardar pelos testes que realizou posteriormente no hospital.

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O acidente aconteceu depois de o jogador marcar um gol na vitória de seu clube sobre a Atalanta pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Italiano. O acidente envolveu seis pessoas, mas todos estão bem, segundo o jornal italiano Gazzeta dello Sport.

Segundo a polícia, o jogador não respeitou a preferência de passagem para um carro Volkswagen Golf que trafegava pela via Caracciolo e a imprudência resultou na colisão dos dois veículos. Uma Mercedes, que estava estacionada, também foi atingida.

Ainda de acordo com o periódico, o Daniel Maldini recebeu alta do hospital e voltou para casa para descansar. Após o acidente, o clube da Sardenha divulgou um comunicado sobre o assunto.

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"O Cagliari Cálcio anuncia que o jogador Daniel Maldini, após notícias veiculadas na imprensa nas últimas horas, foi submetido a exames toxicológicos. Todos os exames realizados apresentaram resultados negativos. O jogador estará presente normalmente com o grupo quando os treinos forem retomados.

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