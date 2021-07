Filho de Luizão, atacante pentacampeão com o Brasil, reforça sub-17 do Guarani

Da Redação

O Guarani ganhou um novo reforço para as categorias de base que promete atrair a atenção do torcedor. Rocco Goulart, filho do ex-atacante Luizão, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, vai jogar pelo time sub-17, repetindo assim os passos do pai.

"Hoje (terça-feira) começa uma nova história em sua vida meu filho. Nesse clube maravilhoso que me revelou. Te desejo toda sorte e felicidade do mundo", disse Luizão, em uma postagem nas redes sociais.

Rocco Goulart, que também é atacante, ficou no Palmeiras dos sete aos 13 anos e também passou pelo Ituano. Luizão acompanhou o filho no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e ainda aproveitou para autografar um painel com sua foto.

Revelado pelo Guarani, Luizão subiu ao time profissional em 1992 e depois foi emprestado ao Paraná. Retornou ao clube campineiro em 1994 e começou a se destacar ao lado de Djalminha, Amoroso, entre outros. Em 1996 foi para o Palmeiras e também teve passagens marcantes por diversos clubes como São Paulo, Vasco e Corinthians.