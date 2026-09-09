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Filho de Kimi Raikkonen, ex-campeão da F-1, reforça equipe de jovens pilotos da Red Bull

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Red Bull aproveitou esta quarta-feira para anunciar uma novidade. A equipe de Fórmula 1 acertou a contratação de Robin Raikkonen, de 11 anos, filho Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007, para integrar o seu programa de desenvolvimento de pilotos.

O garoto, conhecido pelo apelido de "Ace", já tem data para começar. Ele inicia oficialmente as atividades com a equipe a partir do ano que vem. Identificado como um dos talentos mais promissores de sua geração, o menino vem chamando a atenção pela sua perícia nos vários campeonatos de kart que disputou.

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"Estamos todos muito felizes e animados coma escolha de Robin para dar continuidade à sua carreira no automobilismo como membro da equipe júnior da Red Bull. Laurent (Mekies, chefe da escuderia) e todos os outros da equipe nos apoiaram muito durante todas as nossas conversas", disse um orgulhoso Kimi Raikkonen.

Segundo o ex-piloto, a estratégia de carreira apresentada a seu filho foi aprovada pela família que sempre o estimulou a competir nas pistas. A partir de agora, é apostar na evolução de seu pupilo.

"Eles oferecem um programa convincente e abrangente para desenvolver e nutrir o progresso de Robin nos próximos anos e fornecer a ele toda a experiência necessária para desenvolver seu talento natural, que tem sido amplamente demonstrado em todas as suas atividades de pista", reforçou Raikkonen.

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Nascido em 2015, Robin começou a correr ainda muito jovem, inspirado pelo pai. Após encerrar sua trajetória na F-1, Kimi Raikkonen continuou atuando no mundo do kart e despertou ainda mais o desejo do filho em seguir seus passos.

Laurent Mekies, chefe da equipe Red Bull, explicou a sua aposta e externou admiração pelo garoto de 11 anos. "Robin já demonstrou uma habilidade excepcional no kart. Sua velocidade e seu talento natural já o consagraram como um dos jovens pilotos mais promissores de usa faixa etária", afirmou o dirigente.

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filho FÓRMULA 1 Kimi Raikkonen Red Bull
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