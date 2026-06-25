Filha do presidente do Ceará recebe buquê com bomba e carta exigindo renúncia do pai

A filha de João Paulo Silva, presidente do Ceará Sporting Club, recebeu um buquê com uma bomba dentro de uma caixa de bombons nesta quinta-feira (25) durante um curso de teatro. O artefato foi acompanhado de uma carta com ataques ao dirigente e a exigência de que ele deixe o clube. Segundo o presidente, a filha teve um ataque de pânico após o ocorrido.

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Em pronunciamento nas redes sociais, João Paulo Silva repudiou o ato. "Hoje aconteceu algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Até onde a política suja foi capaz de chegar. Minha filha recebeu no curso de teatro um 'presente' com uma bomba e uma carta com ataques a mim. Ela teve um ataque de pânico. Esse é só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Eu sou presidente do Ceará. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais para proteger a minha família e o Ceará Sporting Club."



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O clube também se manifestou em nota oficial, repudiando o ato e informando que a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) instaurou inquérito para apurar os fatos. O Ceará destacou que não é a primeira vez que o presidente e sua família são alvos de ameaças e afirmou que "críticas, cobranças e pressão fazem parte do ambiente esportivo, mas há limites que não podem ser ultrapassados".

Na atual temporada, o Ceará disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa a 14ª colocação. O time perdeu o Campeonato Cearense para o Fortaleza, caiu nas quartas de final do Nordestão e foi eliminado pelo Atlético-MG na 5ª fase da Copa do Brasil.