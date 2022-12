Filha de Pelé faz postagem com os netos: 'Momentos difíceis de explicar

(via Agência Estado)

Kely Nascimento, filha de Pelé, usou mais uma vez as redes sociais para mostrar como está a família durante a internação do Rei do Futebol. Nesta quarta-feira (28), pouco menos de um mês depois de Pelé ter sido internado no hospital Albert Einstein, Kely postou em sua conta no Instagram uma foto com os netos.

"Esses momentos são difíceis de explicar. As vezes muita tristeza é desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos", escreveu Kely Nascimento.

Pelé está internado no hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro de 2022. Segundo o boletim médico, a internação aconteceu para que o Rei do Futebol fizesse uma reavaliação do tratamento quimioterápico para tumor de cólon e de uma infecção respiratória.

Segundo a última informação divulgada pelo próprio hospital, em 21 de dezembro, Pelé apresentou uma "progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca".

Marcia Aoki, esposa de Pelé, alguns filhos e netos têm se revezado no hospital para estar com o Rei do Futebol nas últimas semanas em São Paulo.