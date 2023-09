Fiji volta e Saquarema fecha 1ª metade do circuito de surfe antes de pausa para Paris-2024

O brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, ainda celebra o bicampeonato mundial de surfe conquistado no começo do mês, mas já ficou sabendo onde competirá por mais um título em 2024. Nesta quarta-feira, em Los Angeles, na Califórnia, foi definido o calendário da próxima edição do Circuito Mundial, com mudanças de etapas e com pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.

Por causa da disputa da Olimpíada, o calendário veio com modificações e uma etapa a menos - foi reduzido de 10 para 9 classificatórias, além da final. Após sete anos, Fiji volta à disputa, enquanto as etapas de Surf Ranch e Jeffreys Bay estão fora. Saquarema, no Rio, está confirmada e será antes da pausa para Paris-2024.

A etapa brasileira será disputada entre os dias 22 e 30 de junho, enquanto a Olimpíada ocorre entre 26 de julho e 11 de agosto, em Paris. Apesar disso, a competição de surfe será realizada nos tubos de Teahupo'o, no Taiti, região da Polinésia Francesa.

Por causa dos Jogos Olímpicos, o Circuito Mundial vai parar um pouco antes para os surfistas terem um tempo para treinos em Teahupo'o. Contudo, eles já poderão testar suas manobras na etapa regular no Taiti, que foi antecipada de agosto para maio.

A decisão, como ocorreu nos últimos três anos, mais uma vez será em Lower Tresles, na Califórnia, entre os dias 6 e 14 de setembro, onde só deu Brasil, com as conquistas de Gabriel Medina em 2021 e de Filipinho nos últimos dois anos. Já a etapa de Margaret Rivers, na Austrália (5ª da temporada) será de corte na elite. O grupo masculino será reduzido de 36 participantes para 24 e o feminino de 18 para 12 na busca pelo título.

Confira o calendário das etapas:

1ª - Pipeline (EUA), entre 29 de janeiro e 10 de fevereiro

2ª - Sunset Beach (EUA), de 12 a 23 de fevereiro

3ª - Peniche (Portugal), entre 6 e 16 de março

4ª - Bells Beach (Austrália) - de 26 de março a 5 de abril

5ª - Margaret Rivers (Austrália) - entre 11 e 21 de abril

6ª - Teahupo'o (Polinésia Francesa) - de 22 a 31 de maio

7ª - Punta Roca (El Salvador) - de 6 a 15 de junho

8ª - Saquarema (Brasil) - de 22 a 30 de junho

9ª - Cloudbreak (Fiji) - entre 20 e 29 de agosto).

Finals - Lower Treslês (EUA), entre 6 e 14 de setembro