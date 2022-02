Fifa vai usar no Mundial de Clubes tecnologia para impedimento automaticamente

Da Redação

O Mundial de Clubes 2021 terá uma novidade. A Fifa vai usar uma tecnologia capaz de detectar automaticamente um impedimento. A entidade já havia testado o recurso na Copa Árabe, no Catar, e vai lançar mão da ferramenta também no torneio em Abu Dabi que terá a participação do Palmeiras e começa na próxima quinta-feira.

O sistema consiste em uma tecnologia de rastreamento a partir de imagens de câmeras instaladas sob o teto do estádio que capturam todos os movimentos dos atletas em campo e da bola. O recurso permite a criação em tempo real de representações visuais tridimensionais dos esqueletos animados dos jogadores. São ângulos de até 29 pontos de dados por cada jogador.

Com isso, é possível detectar quando um atleta está em posição irregular. O sistema emite a mensagem ao VAR, que avisa o árbitro principal. O recurso permite que não seja mais necessário traçar manualmente, na central do VAR, as linhas verticais e horizontais do impedimento para saber se o corpo do atacante está à frente do defensor.

Segundo a Fifa, graças às novas fontes de dados e processamento fornecidas por empresas de visualização baseadas em inteligência artificial, uma partida inteira pode ser assistida como uma animação virtual com apenas alguns segundos de atraso, o que proporciona a treinadores, equipe médica e outros especialistas a oportunidade de examinar a partida sob novas perspectivas. É possível, por exemplo, analisar a ação do ponto de vista de um jogador específico em campo, examinar um momento de mudança de jogo de um ângulo diferente ou obter uma visão panorâmica do gramado.

A Fifa avalia que a tecnologia fornece informações "inovadoras" e considera que a experiência com o sistema foi bem-sucedida na Copa Árabe, o que fez com que a entidade decidisse usá-lo também no Mundial de Clubes em Abu Dabi. É provável que a tecnologia esteja presente na Copa do Mundo do Catar. No ano passado, Arsène Wenger, atual chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, prometeu, sem dar detalhes à época, que a ferramenta será "a próxima das grandes evoluções da arbitragem".

"Acreditamos que o acesso a essa nova fonte de dados pode impactar positivamente o jogo, otimizando os processos de tomada de decisão e aumentando a objetividade", disse Johannes Holzmüller, diretor de tecnologia e inovação do futebol da Fifa. "No entanto, estamos apenas no início desta jornada de desenvolvimento e possíveis casos de uso precisam ser testados minuciosamente para avaliar os recursos com vistas à eventual implementação", ponderou.

O Palmeiras embarca para Abu Dabi nesta quarta-feira, dia 2, e estreia no Mundial de Clubes dia 8, às 13h30 (de Brasília). O rival da semifinal sairá do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. Também participam da competição Chelsea, Al Hilal, Al Jazira e Pirae. O torneio tem início no dia 3 e termina dia 12, data da final.