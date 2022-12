Fifa revela a data do anúncio dos vencedores do prêmio de melhor do mundo de 2022

(via Agência Estado)

A cerimônia de entrega da premiação aos melhores jogadores do mundo em 2022 vai acontecer no próximo dia 27 de fevereiro. O evento, que no ano passado consagrou o centroavante Lewandowski como melhor do mundo no masculino, e a espanhola Alexia Putella no feminino, foi anunciado pela Fifa nesta terça-feira.

A votação para a escolha dos atletas vencedores, bem como os indicados em outras categorias, terá início no dia 12 de janeiro. O local e a lista dos finalistas, no entanto, ainda não foi divulgado.

Apesar de ainda não ter definidos detalhes para indicar o vencedor, o concurso deve contar, mais uma vez, com os votos de técnicos e capitães das seleções nacionais, bem como jornalistas e torcedores (via internet).

Além de escolher o jogador e a jogadora do ano, o prêmio elege ainda outras categorias, tanto no masculino, como no feminino. O evento vai também apontar o melhor goleiro, treinador e tem ainda como atração à parte, o prêmio Puskas para o autor do gol mais bonito.

O evento terá prêmio por Fair Play, e também para o torcedor do ano. A entidade que comanda o futebol ainda vai contemplar, com uma premiação especial, a seleção do ano também no masculino e feminino.