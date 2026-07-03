Fifa recua e mantém horário de Brasil e México para as 17h neste domingo (05)

A Fifa confirmou nesta sexta-feira (03) a manutenção dos horários dos jogos de domingo (05) pelas oitavas de final da Copa do Mundo, descartando as alterações que chegaram a ser debatidas devido ao risco de temporais e enchentes na Cidade do México. Com a decisão final da entidade, a partida entre Brasil e Noruega segue marcada para as 17h (horário de Brasília), enquanto o duelo entre a seleção mexicana e a Inglaterra ocorrerá às 21h.

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Durante o dia, a organização travou intensas negociações sobre a possibilidade de antecipar o confronto dos donos da casa contra os ingleses para as 15h (de Brasília), o que empurraria o jogo da seleção brasileira para uma hora mais tarde. As comissões técnicas das equipes envolvidas chegaram a ser alertadas sobre a potencial mudança para que pudessem adaptar o planejamento logístico, mas a programação original acabou prevalecendo após horas de debate.

Além do alerta meteorológico, as autoridades mexicanas expressaram forte preocupação com a segurança pública. O temor do governo local é de que um eventual atraso provocado pela chuva faça com que a partida termine avançando pela madrugada, aumentando o risco de tumultos nas ruas da capital, independentemente de uma vitória ou derrota mexicana. Este será o último jogo do Mundial disputado no país, já que, a partir das quartas de final, todos os confrontos ocorrerão exclusivamente nos Estados Unidos.

As condições climáticas extremas já foram um obstáculo logístico nesta edição do torneio. Na segunda fase, o início do embate entre México e Equador precisou ser atrasado em uma hora devido aos alertas meteorológicos na capital mexicana. Antes disso, ainda na fase de grupos, uma forte tempestade forçou a interrupção temporária da partida entre França e Iraque, realizada na Filadélfia.