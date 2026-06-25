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Fifa quer ampliar Mundial de Clubes para 48 times em 2029, diz jornal

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 15:55:00 Editado em 25.06.2026, 16:07:56
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O Mundial de Clubes deve ficar mais "encorpado" a partir de 2029. A Fifa pretende aumentar de 32 para 48 o número de integrantes a fim de atender o desejo de outras agremiações do continente europeu de participar da competição. As informações são do jornal inglês "The Guardian".

A entidade que comanda o futebol no mundo definiu uma parceria com a European Football Clubs (EFC), organização que representa mais de 700 clubes na Europa, e essa união indica que as conversas direcionadas à ampliação da competição ganham força para acontecer já a partir do próximo torneio, marcado para ser realizado de quatro em quatro anos.

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Muito do interesse em aumentar o Mundial de Clubes passa também pelo retorno financeiro. Pelo título conquistado no ano passado, o Chelsea recebeu cerca de 84 milhões de libras, algo em torno de R$ 575 milhões.

Em 2025, a Europa esteve representada no Mundial por 12 equipes, mas não pode contar com Liverpool, Barcelona e Napoli, por exemplo, times campeões nacionais por seus respectivos países, devido às regras de classificação.

A expansão viria acompanhada de um fim do limite de dois clubes por país, o que aumentaria a possibilidade de ter mais equipes inglesas bem colocadas no ranking da Fifa aumentando assim, a chance de estar no torneio.

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Presidida por Nasser Al-Khelaifi, mandatário do Paris Saint-Germain, a EFC defende uma maior presença de clubes europeus sob o argumento de que, dessa maneira, a competição passa a ser mais atraente para a captação de patrocinadores e também aumente o interesse da transmissão por parte das emissoras de TV.

No ano passado, em sua edição inaugural, o Chelsea ficou com o título ao derrotar na final o favorito Paris Saint-Germain pelo placar de 3 a 0, em partida realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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48 times fifa Futebol MUNDIAL DE CLUBES
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