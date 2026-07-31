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Fifa inicia estudos para aumentar o número de seleções na próxima Copa do Mundo para 64

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 09:50:00 Editado em 31.07.2026, 09:59:41
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A Fifa já deu o primeiro passo para tornar a próxima edição da Copa do Mundo ainda mais global. Por meio de um documento interno, a entidade que comanda o futebol no planeta iniciou os estudos para analisar a capacidade de ampliar o número de participantes de 48 para 64 seleções já a partir de 2030.

A divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções do mundo foi divulgado pelo jornalista inglês Martyn Ziegler. A Fifa pretende ainda, contratar uma agência independente para observar todos os impactos que essa mudança pode causar para, então bater o martelo.

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Entre os desafios que estão sendo alvos de estudo, o maior deles é avaliar como esse inchaço da competição poderia afetar o formato do torneio e tudo que cerca a competição.

"A Fifa está considerando as implicações estratégicas de uma possível expansão da Copa do Mundo além do formato atual. Portanto, deseja nomear uma agência independente para determinar se e como a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções participantes, a partir da edição de 2030, impactaria a proposta do torneio e o ecossistema do futebol", informa o documento.

O aumento no número de integrantes ganhou força nos últimos meses e reforça o desejo do presidente Gianni Infantino de ampliar a representatividade do torneio em continentes como Ásia, África e Oceania. A resistência, no entanto, está na alegação de que essa iniciativa vai tornar o calendário ainda mais sobrecarregado para os atletas.

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Esse processo de ampliação do Mundial vem sendo uma crescente nos últimos tempos. Em 1998 e 2022, a competição contou com 32 equipes. Nesta última edição, que teve a Espanha como campeã, a Copa do Mundo já contou com 48 países.

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