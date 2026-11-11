Fifa divulga detalhes de como funcionará sorteio da Copa do Mundo feminina de 2027

A um mês do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, a Fifa compartilha detalhes sobre a definição dos confrontos. O evento acontece em 11 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. Um dia antes, 10, às 11h, a fase final do Torneio de Repescagem será sorteada para a disputa das três últimas vagas da competição.

As seleções serão divididas em quatro potes, com oito equipes cada. As melhores colocadas no ranking ficam em lados opostos da chave, e só se enfrentam nas fases finais do Mundial, caso avancem. O Brasil, como País sede, é alocado ao Pote 1, e designado à posição A1.

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As 31 outras seleções, com 28 já classificadas até a data do evento e outras três na disputa da repescagem, serão distribuídas em quatro potes de acordo com o Ranking Mundial Feminino da Fifa, que será divulgado no dia 7 de dezembro.

As sete classificadas melhores colocadas se juntam ao Brasil no Pote 1. Na sequência, outras oito ficarão no de número 2, enquanto mais oito equipes seguem para o 3. No Pote 4, serão alocadas as últimas cinco seleções e três vagas reservadas para os times vencedores da repescagem.

O sorteio inicia com o anfitrião Brasil, que será representado por uma bola de cor diferente e automaticamente irá para o Grupo A. Na sequência, todas as seleções do mesmo pote serão sorteadas e distribuídas nos grupos restantes. O mesmo acontecerá com as equipes dos potes 2, 3 e 4.

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De acordo com o princípio geral da Fifa, sempre que possível, nenhum grupo deve ter mais que uma seleção da mesma confederação. Essa restrição se aplica a todas as confederações, com exceção da Uefa, que terá 11, com a possibilidade de chegar a 12, representantes.

Para garantir um equilíbrio na competição, a Fifa estabeleceu dois caminhos diferentes até as semifinais do Mundial. As duas primeiras equipes mais bem colocadas serão sorteadas para grupos em lados opostos da chave. O mesmo será feito com a terceira e a quarta, para garantir que, caso classifiquem, não se enfrentem antes da final. As quatro seleções melhores colocadas podem sofrer ainda algumas outras restrições.

O Brasil, faz sua estreia no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho. Na sequência, disputa seus dois outros jogos na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29, e no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho. O calendário de jogos atualizado, com a definição dos estádios e horários das partidas será divulgado após o sorteio.

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O Torneio de Repescagem da Copa do Mundo Feminina de 2027, acontece durante a Data Fifa de 23 de fevereiro a 6 de março de 2027, com confrontos de jogo único. As seleções que vencerem suas partidas garantem vaga no Mundial do Brasil.

Uma fase preliminar da repescagem acontece em Rabat, no Marrocos, entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro. Entre Taipe Chinesa, Uzbequistão, África do Sul, Papua Nova Guiné, Gana e Equador dois times avançam e se juntam às quatro equipes que classificaram diretamente, sendo duas da Concacaf (a definir), uma da Uefa (a definir) e a Venezuela (Conmebol).