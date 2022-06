Fifa divulga cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte

(via Agência Estado)

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, as cidades-sede da Copa do Mundo de 2026, o primeiro mundial de futebol masculino a ser realizado simultaneamente em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Foram escolhidas 16 cidades, 11 delas americanas, três mexicanas e duas canadenses. Os locais de abertura e o palco da grande final ainda não foram definidos.

Nos Estados Unidos, as cidades escolhidas foram Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Francisco e Seattle. Já o México receberá o evento em Guadalajara, Cidade do México e Monterrey, enquanto o Canadá será representado por Vancouver e Toronto.

Sede da Copa há 28 anos, os EUA não selecionaram nenhum estádio utilizado em 1994, ano do tetracampeonato do Brasil. Apenas o Rose Bowl, em Pasadena, palco da final, e o Camping World Stadium de Orlando foram considerados para os jogos do maior evento do futebol masculino pela segunda vez, mas acabaram descartados nas rodadas finais.

Ainda que algumas cidades tenha sido repetidas, os estádios escolhidos foram diferentes. Em Dallas, por exemplo, o Cotton Bowl, hoje em dia utilizado apenas para eventos universitários e de menor importância, foi preterido pelo AT&T Stadium, casa do time de futebol americano Dallas Cowboys.

Já o México, que sediou as Copas de 1970 e 1986, verá o Estádio Azteca da Cidade do México se tornar o primeiro estádio a receber três Copas do Mundo. Também serão utilizados o Estádio Akron de Guadalajara e o Estádio BBVA de Monterrey. O Canadá, por sua vez, receberá o evento pela primeira vez na história em seus estádios BMO Field e Commonwealth.

Além das três sedes, o Mundial de 2026 terá outras novidades. Será a primeira com 48 seleções participantes, o que elevará o número de partidas para 80, no lugar das 64 realizadas até então.

Veja as cidades escolhidas pela Fifa:

Canadá - Vancouver e Toronto

Estados Unidos - Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York.

México - Guadalajara, Monterrey e Cidade do México