Fifa define Marrocos como sede do Mundial de Clubes; torneio será em fevereiro

A Fifa definiu nesta sexta-feira Marrocos como sede do Mundial de Clubes. Após muita negociação e suspeitas de que o torneio não aconteceria, a entidade, no Catar, resolveu bater o martelo e definir de uma vez por todas a situação. O campeonato será realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

Marrocos traz boas lembranças ao Real Madrid. A equipe merengue já disputou um Mundial de Clubes no local e venceu o San Lorenzo, em 2014, por 2 a 0, na final. O país africano também recebeu a competição em 2013, quando o Atlético-MG acabou eliminado para o Raja Casablanca. O Bayern de Munique foi campeão.

Com o evento marcado para fevereiro, a Conmebol será obrigada a mudar a data da Recopa Sul-Americana, jogo que será entre Flamengo, campeão da Libertadores, e Independiente del Valle, da Sul-Americana. As partidas estavam marcadas para os dias 8 e 15 de fevereiro.

A Fifa divulgou também que a competição seguirá nos mesmos moldes dos últimos anos, com sete participantes. Flamengo, representante da América do Sul, e Real Madrid, da Europa, como de costume, entram na semifinal.

Das sete equipes, cinco já estão definidas. Além de Flamengo e Real Madrid, disputarão o torneio: Raja Casablanca, campeão da África, mas que deve entrar como time indicado por ser o campeão marroquino - o país que recebe o torneio tem direito a uma vaga. Sendo assim, o vice-campeão africano, o Al-Ahly, do Egito, ficaria com a vaga destinada ao campeão africano.

As outras duas equipes que já se garantiram na competição. São: Seattle Sounders (campeão da Concacaf) e Auckland City (campeão da Oceania). O campeão asiático ainda não foi definido e acontecerá apenas entre março e abril. Com isso, o Urawa Red Diamonds (campeão do lado leste asiático) deve herdar a vaga.

O próximo passo da entidade é definir os locais exatos e divulgar a tabela do campeonato. A expectativa é que os jogos aconteçam nas cidades de Marrakech e Agadir.