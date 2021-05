Fifa define datas de Copa do Mundo Feminina e Mundiais Sub-20 e Sub-17

Continua após publicidade

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos problemas para o mundo do futebol. Um deles foi em relação à necessidade de adiamento ou cancelamento de competições. Foi o que aconteceu com alguns torneios femininos. Em 2020, estavam previstos os Mundiais Sub-17 e Sub-20 da modalidade.

Diante das incertezas provocadas pela pandemia, inicialmente os campeonatos da base foram adiados para 2021, mas agora ganham uma nova data: 2022. No 71º Congresso da Fifa, a entidade também confirmou as datas de realização da próxima Copa do Mundo Feminina, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. O principal torneio feminino ocorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto de 2023 e contará, pela primeira vez, com a participação de 32 seleções.

Antes de a bola rolar oficialmente para a Copa, dez países atuarão nos países da Oceania em busca das últimas três vagas para o torneio. O evento também será considerado um teste para o Mundial que virá meses depois. A repescagem terá início em 17 de fevereiro e o término está previsto para seis dias depois. Serão disputadas oito partidas ao todo.

O Mundial Feminino Sub-20 mantém sua sede na Costa Rica, após o Panamá ter sido excluído da organização em conjunto. De 11 a 30 de outubro de 2022, 16 seleções buscarão o título. Antes, entre 10 e 28 de agosto de 2022, também 16 equipes nacionais jogarão na Índia o Mundial Feminino Sub-17.

A classificação de países da Conmebol para os dois torneios da base se dará por meio dos Sul-Americano das duas categorias. Três vagas estarão em jogo. O Japão é o atual campeão sub-20, enquanto a Espanha defende o título sub-17.