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COPA 2026

Fifa define arbitragem brasileira para o confronto entre Bélgica e Egito no mundial

Com três árbitros principais e seis assistentes, país lidera indicações na lista de 169 profissionais convocados pela Fifa

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 13:58:22 Editado em 12.06.2026, 13:58:15
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Fifa define arbitragem brasileira para o confronto entre Bélgica e Egito no mundial
Autor Ramon Abatti Abel será o responsável por apitar o confronto entre Bélgica e Egito - Foto: © Cesar Greco/Palmeiras

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou, nesta sexta-feira (12), que o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel será o responsável por apitar o confronto entre Bélgica e Egito.

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A partida, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, acontecerá na próxima segunda-feira (15), no Seattle Stadium, nos Estados Unidos. Ramon terá como assistentes os também brasileiros Danilo Manis e Rafael Alves.

Fifa define arbitragem brasileira para o confronto entre Bélgica e Egito no mundial
AutorFoto: © Cesar Greco/Palmeiras

O trio faz parte de uma delegação histórica, já que o Brasil é o país com o maior número de representantes na equipe de arbitragem deste mundial. Ao todo, a Fifa selecionou três árbitros principais e seis assistentes brasileiros para o torneio. Além de Ramon Abatti, os juízes de campo Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio — que já atuaram na Copa do Mundo de 2022, no Catar — comandarão as partidas.

O grupo de auxiliares do país conta com Bruno Boschilia, Bruno Pires, Rodrigo Figueiredo e Rodolpho Toski Marques, sendo que este último também integra a equipe oficial do árbitro de vídeo (VAR).

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A escolha dos profissionais brasileiros reflete o tamanho da competição deste ano, que terá um recorde de 104 partidas no total. Para dar conta do novo formato do torneio, a lista final divulgada pela entidade máxima do futebol mundial convocou um contingente robusto composto por 52 árbitros principais, 87 auxiliares e 30 operadores de vídeo.

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