Fifa confirma novo Mundial de Clubes entre junho e julho de 2025.

O Conselho da Federação Internacional de Futebol (Fifa) se reuniu neste domingo (17), em Jeddah, na Arábia Saudita, e definiu os detalhes do novo Mundial de Clubes da entidade, que terá a edição inicial em 2025. O torneio, que reunirá 32 equipes, será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

O período destinado à competição compreende a reta final da temporada europeia e o meio das competições brasileiras e sul-americanas. O Brasil tem três clubes classificados à edição inaugural deste novo Mundial: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões das Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente. O vencedor de 2024 também se garantirá no torneio.

Ainda segundo a Fifa, a partir do ano que vem, haverá uma competição anual, com nome de Copa Intercontinental, reunindo os campeões das sete confederações. O formato se assemelha ao do atual Mundial, com uma diferença: o vencedor da Liga dos Campeões de Europa vai direto à final, enquanto os demais times - entre eles o ganhador da Libertadores - se enfrentarão em confrontos eliminatórios.

Outra definição anunciada pelo Conselho da Fifa foi a das sedes dos próximos Mundiais sub-20. O masculino, em 2025, será no Chile. O feminino, em 2026, na Polônia.

"É ótimo ver novas medidas aprovadas pelo Conselho da Fifa, enquanto continuamos a nos esforçar para alcançar nosso objetivo de tornar o futebol verdadeiramente global", comentou o presidente da entidade, Gianni Infantino, no Instagram.

