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Fifa avalia zerar cartões amarelos em mais fases da Copa do Mundo 2026

Mudança pode evitar suspensões em jogos decisivos com novo formato do Mundial de 48 seleções

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 09:18:31 Editado em 28.04.2026, 09:18:38
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Fifa avalia zerar cartões amarelos em mais fases da Copa do Mundo 2026
Autor Foto: Reprodução/Pixabay

A Fifa irá discutir nesta terça-feira zerar cartões amarelos em duas fases da Copa do Mundo 2026. Com o aumento de seleções para a edição deste ano, que reunirá 48 países, o torneio pode ter mudanças nas regras de suspensão automática.

Segundo a agência de notícias britânica BBC, a entidade que comanda o futebol mundial já tomou a decisão de "limpar" todos os cartões amarelos no final da fase de grupos, assim como depois das quartas de final. Mas segundo apurou o Estadão, a proposta ainda será debatida no Conselho da Fifa, que será realizado nesta terça, em Vancouver, no Canadá.

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De acordo com as regras atuais, o atleta é suspenso da partida seguinte se tomar dois cartões amarelos em jogos consecutivos até as quartas de final. Para evitar que um jogador fique fora de uma possível final por suspensão, somente depois desta fase a contagem de cartões é zerada.

Neste ano, o Mundial terá uma rodada extra (16 avos) após a fase de grupos, ou seja, teria uma partida a mais e, por isso, o atleta poderia ficar de fora de uma semifinal.

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Segundo a BBC, a Fifa acredita que zerar cartões em mais fases é melhor do que aumentar para o número limite de punições para três. Com isso, seriam evitadas suspensões em jogos importantes.

Ainda de acordo com a agência britânica, não se sabe como o novo limite de cartões amarelos será aplicado. Um cenário possível é que o jogador fosse suspenso após ser amarelado em dois dos três duelos da fase de grupos ou em dois dos jogos dos primeiros confrontos eliminatórios, compostos por 16 avos, oitavas e quartas de final.

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cartões amarelos Copa do Mundo 2026 fifa futebol internacional mudanças nas regras suspensão de jogadores
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